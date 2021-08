Formel 1 – Belgien GP im Live-Ticker: Emotionales Debüt für Mick Schumacher in Spa-Franchorchamps

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Spa-Francorchamps – der Belgien-GP steht an.

Nach der Sommerpause können die Fans es kaum abwarten, wie der Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 zwischen Lewis Hamilton und Max verstappen weitergeht. Beim Belgien-GP feiert Mick Schumacher zudem ein emotionales Debüt.

Formel 1 – Belgien- GP im Live-Ticker

Wer gewinnt den Großen Preis von Belgien? Wie schlägt sich Sebastian Vettel? Was kann Mick Schumacher mit seinem Haas leisten?

In der Formel 1 steht das Belgien GP an. Für Mick Schumacher ein emotionales Debüt. Foto: imago images (Montage DERWESTEN)

Wir versorgen dich mit allen Informationen vom Formel 1-Wochenende in Spa-Francorchamps!

11.05 Uhr: In wenigen Minuten geht es hier mit dem FP1 los. Wir begleiten den Auftakt in das Belgien-Wochenende selbstverständlich hier für dich live.

Zeitplan:

1. Freies Training, Freitag 11.30 – 12.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag 15 – 16 Uhr

3. Freies Training, Samstag 12 – 13 Uhr

Qualifying, Samstag 15 Uhr

Rennen, Samstag 15 Uhr

10.58 Uhr: Haas-Pilot Mick Schumacher feiert ein ganz besonderes Debüt in Spa-Franchorchamps. Am 25. August 2021 jährte sich nämlich das Formel-1-Debüt von Michael Schumacher zum 30 Mal. Der siebenmalige Weltmeister fuhr damals sein erstes Formel-1-Rennen auf der belgischen Strecke. Für Mick ist es das Grand-Prix-Debüt auf der berühmtberüchtigten Piste.

30 years ago today... a star was born ✨



Michael Schumacher made his F1 debut at Spa 🙌#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/CtYQlDMLWX — Formula 1 (@F1) August 25, 2021

„Es ist lustig, dass es genau 30 Jahre sind. Es wird ein tolles und emotionales Racing werden“, so Mick. Und weiter: „Es ist schon verrückt, dass wir im genau gleichen Alter angefangen haben. Natürlich ist es eine andere Zeit. Es ist eine andere Zeit auf dieser Welt, aber die Nostalgie ist da, und darüber bin ich sehr glücklich.“

10.15 Uhr: Sky überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf dem neuen Sender „Sky F1“ zu sehen. Über SkyGo kann jeder Sky-Kunde das Geschehen aus Belgien im Livestream verfolgen.

9.25 Uhr: Momentan liegt Mercedes-Star Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft mit acht Punkten vor Max Verstappen. Ob der Red-Bull-Pilot wieder an die Spitze fahren kann?

8.33 Uhr: Vom 27. bis 29. August geht es in Belgien um Sieg und WM-Punkte. Die ersten beiden Freien Trainings finden wie gewohnt am Freitag statt, das dritte Freie Training und das Qualifying am Samstag (28. August). Am Sonntag kommt es dann um 15 Uhr zum Showdown.

Freitag, 8.05 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Formel 1- Wochenende in Spa-Francorchamps. Wir begrüßen dich zum Großen Preis von Belgien.