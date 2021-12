Formel 1 bei RTL: Wegen Jauch-Sendung – Sender schaltet mitten im Rennen weg!

Neue Strecke, Hochspannung im Titelkampf und Top-Sendezeit – RTL konnte mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien viele Fans der Formel 1 vor den Fernseher locken. Doch noch vor der Zielflagge war bei RTL Schluss!

Mitten in einem der spannendsten Formel 1-Rennen der letzten Jahre schaltete RTL weg. Um 20.08 Uhr ging es in die Werbung, anschließend begrüßte Günther Jauch die Zuschauer zu „Menschen, Bilder, Emotionen“.

Formel 1 bei RTL: Verpassen die Zuschauer das Finale des Saudi-GP?

Um Punkt 18.30 Uhr schaltete in Dschidda die Ampel um, das vorletzte Formel 1-Rennen der Saison 2021 startete. RTL war zum vierten Mal in dieser Saison mit dabei – und es ging richtig heiß her.

Formel 1: Heißer Kampf zwischen Verstappen und Hamilton. Foto: picture alliance / DPPI media

Als Lewis Hamilton und Max Verstappen auf offener Strecke crashten, war RTL jedoch schon nicht mehr auf Sendung.

Der Kölner Sender hatte darauf, gehofft, dass in Saudi Arabien alles glatt über die Bühne geht – denn der Sender stand unter Zeitdruck.

Wäre alles nach Plan gelaufen, wäre das Rennen ca. um 20 Uhr beendet gewesen. Zwei Rennunterbrechungen und Safety-Car-Phasen hatten es jedoch deutlich in die Länge gezogen.

Formel 1: So will RTL das Problem lösen

Doch RTL bot eine Alternative, verlegte das Rennen auf seinen Nachrichten-Sender „n-tv“.

>>> Formel 1 – Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker: Hier verfolgst du das Rennen live!

„Sollte es Verzögerungen geben oder wir einen neuen Weltmeister feiern dürfen, verpassen die Zuschauerinnen und Zuschauer weder das Geschehen in der Formel 1 noch den großen Jahresrückblick mit Günther Jauch“, versicherte ein RTL-Sprecher schon vor dem Rennen gegenüber „Bild“.