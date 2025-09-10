Neues Gesicht in der Formel 1? Er darf plötzlich vom Debüt träumen

Sie sind das Rüpelteam der Formel 1! Schon im vergangenen Jahr musste Haas für ein Rennen auf Kevin Magnussen verzichten. Der Däne hatte zu viele Strafpunkte gesammelt, bekam eine Rennsperre. Damals ersetzte ihn Oliver Bearman, der zu diesem Zeitpunkt noch Ersatzfahrer des Teams war.

Ein Jahr später ist es Bearman selbst, dem eine Sperre blüht. Gleich in seinem ersten Jahr als Formel-1-Stammfahrer fiel er mehrmals durch Regelverstöße auf (hier liest du die Hintergründe). Das wiederum könnte den derzeitigen Haas-Ersatzfahrer Ryo Hirakawa zu seinem langersehnten F1-Debüt bringen.

Formel 1: Spätes Debüt winkt

Der Name Ryo Hirakawa dürfte nicht vielen F1-Fans etwas sagen. Immerhin hat der Japaner noch kein einziges Rennen in der Königsklasse bestritten und ist mit 31 Jahren auch kein klassischer Nachwuchs- und Ersatzfahrer mehr. Und doch böte sich im Falle einer Bearman-Sperre die Chance auf das unverhoffte späte Debüt in der Rennserie.

Hirakawa wechselte nach Saisonbeginn von Alpine zu Haas. Bei den Franzosen war er zuvor ebenfalls als Ersatzfahrer im Einsatz gewesen. Zu seinem Wechsel sagte Hirakawa damals: „Mein ultimatives Ziel ist es, als Stammfahrer in der Formel 1 anzutreten“ (hier mehr darüber lesen). Jetzt könnte sich die Chance ergeben, sein Können zu beweisen.

Le-Mans-Sieger für Haas

Denn auch wenn Hirakawa in der Königsklasse bis auf einige Rookie-Trainingseinsätze eine weitestgehend unbeschriebenes Blatt ist, schlummert in ihm ein großes Talent. Der Beweis dafür: 2022 gewann er gemeinsam mit Sebastien Buemi und Brendon Hartley im Toyota das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans!

In der Langstrecken-Meisterschaft ist er seit 2022 durchgehend unterwegs. Eingerostet ist Hirakawa also auf keinen Fall, sollten seine Dienste spontan in der Formel 1 benötigt werden.

Doch noch hat Oliver Beraman die Chance, um eine Strafe herumzukommen. Zudem könnte Haas im Falle einer Sperre auch die Entscheidung treffen, auf einen Fahrer setzen zu wollen, der bereits über F1-Erfahrung fügt. Ob es also wirklich zum Debüt des Japaners kommt, bleibt abzuwarten.