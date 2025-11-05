Formel 1: Pilot lässt tief blicken – „Nicht das, wofür ich mich als Kind entschied“

Oliver Bearman erlebte den Aufstieg von der Formel 2 in die Formel 1 als äußerst herausfordernd. Die Formel-2-Saison war mit nur 14 Events deutlich entspannter als die aktuelle Formel-1-Saison.

Besonders der stressige Saisonstart mit fünf Rennen in sechs Wochen setzte dem jungen Haas-Piloten körperlich und mental zu.

Formel 1: Herausforderungen durch straffen Rennkalender

Bearman sieht den vollen Kalender ambivalent. „Weil ich Fehler, die ich gemacht habe, sofort korrigieren konnte“, begrüßte er die vielen Rennen. Gleichzeitig fehlte ihm Zeit zur Erholung. Die intensiven Reisen seien belastend gewesen: „Zwischen Australien und China […] war ich die ganze Zeit unterwegs.“ Besonders Triple-Header zehren an den Kräften.

Nicht als einziger im Formel-1-Zirkus klagt er über den stetig wachsenden Rennkalender. Vor einigen Jahren waren es noch 19 Rennen, inzwischen 24. Gegenüber dieser Rekdation sprach erst kürzlich Ralf Schumacher über die Belastungen (hier alle Aussagen).

Mehr als nur Rennen fahren

Die Formel 1 bleibt für Bearman jedoch ein Traum. „Das ist meine absolute Leidenschaft“, schwärmte er. Zu Hause trainiert er stundenlang am neuen Simulator. Gleichzeitig genießt er besondere Erlebnisse abseits der Strecke, wie die Filmpremiere der Formel 1 in New York: „Das war unglaublich“, sagte er begeistert.

Im Gegensatz zu Stars wie Max Verstappen lebt Bearman relativ unbekannt. „Niemand erkennt mich, und das ist wunderbar“, erklärte der 20-Jährige. Für Bearman bleibt die Formel 1 trotz ihres Stresses eine einzigartige Erfahrung. Auch in Zukunft will er dem herausfordernden, aber erfüllenden Leben als Rennfahrer treu bleiben.