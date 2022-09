Formel 1: Hammer bahnt sich an! Fährt die F1 bald HIER?

Die Formel 1 wird von Jahr zu Jahr beliebter und beliebter. Von dem Boom wollen immer mehr Länder profitieren.

In den USA finden in 2023 sogar drei Rennen statt, weil die Motorsport-Königsklasse dort mittlerweile Millionen von Fans findet. Jetzt möchte auch ein weiteres Land zum Austragungsort in der Formel 1 werden.

Bald Karibik-GP in der Formel 1?

Erst v0r Kurzem wurde der Formel-1-Kalender für 2023 veröffentlicht und schon wird auch über den Kalender für 2024 spekuliert. Gibt es dann in dem Jahr zum ersten Mal den Karibik-GP? Um genauer zu sein in Kolumbien in der Stadt Barranquilla.

Übereinstimmenden kolumbischen Medien zufolge stünde laut dem Bürgermeister der karibischen Hafenstadt ein Deal mit der Formel 1 kurz vor einem Abschluss. 2024 soll Barranquilla dann in den Rennkalender aufgenommen werden.

Wird in Kolumbien in Barranquilla bald ein Formel-1-Rennen ausgetragen? Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Glaubt man den Aussagen des Bürgermeisters der karibischen Hafenstadt, Jaime Pumarejo, dann stünde ein Deal mit der Formel 1 kurz vor einem Abschluss. „Das Rennen selbst würde im Stadtgebiet von Barranquilla stattfinden“, so Bürgermeister Jaime Pumarejo. Laut dem Kolumbier stehe man vor der Unterzeichnung eines Zehn-Jahres-Vertrags.

Formel 1: Rennen in Kolumbien wohl in Planung

„Das erste Rennen würde, falls es zustande kommt, 2024 stattfinden, und der Vertrag würde hoffentlich für zehn Jahre abgeschlossen.“ Noch sei es allerdings zu früh, um es offiziell zu machen, erklärte er, „da der Vertrag noch nicht unterzeichnet wurde, aber wir sind nahe dran.“

Derzeit sollen es zwei Streckenlayouts geben, die von den Verantwortlichen der Formel 1 abgesegnet worden seien. Den Berichten zufolge soll die Hälfte der Layouts durch die Stadt Barranquilla verlaufen.

Die Hafenstadt erhofft sich durch ein Rennen der Motorsport-Königsklasse, dass der Tourismus steigt. Der Grand Prix würde unter dem Namen Gran Premio de Caribe ausgetragen werden.