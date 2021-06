Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Formel 1 – Baku-GP: Hammer Regeländerung! DAS gilt nur an diesem Wochenende

Das nächste Rennen in der Formel 1 steht vor der Tür. Am Wochenende geht es beim Baku-GP (offiziell Großer Preis von Aserbaidschan) um Punkte in der Königsklasse des Motorsports. Endlich wieder! Im vergangenen Jahr war dieser wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Sebastian Vettel fuhr beim Großen Preis von Monaco auf den fünften Platz). Foto: imago images/PanoramiC

Vor allem für den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel dürfte es bei dem Rennen in der Innenstadt von Baku darum gehen, seinen positiven Lauf zu bestätigen und erneut mit seinem Aston Martin in der Formel 1 in die Punkte zu fahren.

Formel 1 – Baku-GP: Sebastian Vettel vor nächstem Erfolg? Das spricht dafür

Gelingt Sebastian Vettel dies? Kann Mick Schumacher seinen Teamkollegen Nikita Mazepin schlagen und wie geht es im Kampf um den WM-Titel weiter?

Alle Fragen und Antworten rund um den Baku-GP in der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Zeitplan des Baku-GP

1. Freies Training, Freitag 10.15 Uhr

2. Freies Training, Freitag 13.45 Uhr

3. Freies Training, Samstag 11 Uhr

Qualifying, Samstag 14 Uhr

Rennen, Sonntag 14 Uhr

14.24 Uhr: Am Wochenende gibt es in Baku eine einmalige neue Regel im Qualifying. Unnötiges langsam fahren ist verboten. Vor allem gilt das in den Kurven 17 und 20 der Stadtstrecke in Aserbaidschan.

Die Fahrer sollen sich durch Herunterbremsen in den letzten Kurven vor Start/Ziel keinen Vorteil verschaffen können, indem sie so eine Lücke vor sich schaffen. Eine Lücke könnte im Qualifying nämlich auf der schnellen Runde helfen, wenn vor ihnen wenig Verkehr ist. Auch Taktieren rund um Windschatten kann in Baku eine wichtige Rolle spielen.

Bereits im dritten freien Training dürfen die Piloten nicht zu lansam unterwegs sein. Über eine Strafe bei Verstoß entscheiden die Stewards.

11.42 Uhr: Sebastian Vettel enttäuscht in Baku. Er landet am Ende des ersten freien Trainings auf Platz 15. Für Mick Schumacher sprang Position 19 raus.

11.35 Uhr: Das 1. Training auf dem Baku City Circuit ist beendet...

11.22 Uhr: Pierre Gasly landet im Notausgang. Ähnlich wie vor ihm schon Lewis Hamilton und Tsunoda. Neue Bestzeit fährt Max Verstappen. 1:43.184.

11.12 Uhr: Neue Rundenbestzeit! Diese fährt Daniel Ricciardo im McLaren mit 1:43.732 Minuten.

11.01 Uhr. Mick Schumacher testet nach einem kurzen Boxenstop die weichste Reifenmischung. Er war auch wieder Mal einer der ersten Fahrer auf der Strecke in diesem freien Training.

10.50 Uhr: Vettel ist aktuell auf Platz neun.

10.30 Uhr: Zunächst wechseln sich die Piloten in rot an der Spitze ab. Leclerc an der Spitze vor Norris, Sainz, Gasly und Hamilton.

10.15 Uhr: Das 1. freie Training in Baku ist gestartet.

10 Uhr: Sebastian Vettel war in Baku nie schlechter als Position vier. Kann er auch 2021 diesen Trend anhalten?

GP Europa 2016

Qualifying: 3.

Rennen: 2.

Qualifying: 3. Rennen: 2. GP Aserbaidschan 2017

Qualifying: 4.

Rennen: 4.

Qualifying: 4. Rennen: 4. GP Aserbaidschan 2018

Qualifying: 1.

Rennen: 4.

Qualifying: 1. Rennen: 4. GP Aserbaidschan 2019

Qualifying: 3.

Rennen: 3.

09.15 Uhr: Nachdem der Grand Prix im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende nach Baku zurück.

08.51 Uhr: Während eine weitere Kernfrage sonst lautete, wann Sebastian Vettel endlich in die Punkte fährt, heißt sie an diesem Wochenende: Kann Vettel seinen positiven Trend halten und erneut in die Punkte fahren?

07.50 Uhr: Auch an diesem Rennwochenende dürften sich zwei Kernfragen des Wochenendes, denen der vergangenen Vorwochen ähneln:

Red Bull oder Mercedes: Wer ist in Baku vorne?

Bestätigt Mick Schumacher seine starke Leistung?

06.44 Uhr: In Monaco konnte Max Verstappen im Red Bull gewinnen. Sebastian Vettel fuhr erstmals in seinem neuen Wagen Aston Martin in die Punkte. Er wurde Fünfter, zwei Plätze vor Weltmeister Lewis Hamilton. Den gesamten Grand Prix findest du hier noch Mal zum Nachlesen.

Freitag, 4. Juni, 09 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Aserbaidschan!