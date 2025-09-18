Formel-1-Chaos in Baku? Verstappen reibt sich schon die Hände

In der diesjährigen Formel-1-Saison gab es nicht nur trockene Rennen, sondern auch wie in den vergangenen Jahren auch immer wieder Regenchaos. So beispielsweise in Belgien, wo Max Verstappen vor allem war gar nicht darüber begeistert, dass bei Regen nicht gefahren wurde (hier mehr dazu).

Nun ist die Formel 1 in Aserbaidschan zu Gast. Die Strecke in Baku ist bekanntlich für seine hohe Geschwindigkeit und der langen Gerade bekannt. Und genau hier wird es interessant. Am gesamten Wochenende ist Regen vorhergesagt. Das wird Verstappen freuen, wenn denn die Rennleitung mitspielen sollte.

Formel 1 in Baku: Regen-Wochenende?

Die Formel-1-Rennen in Baku boten in der Vergangenheit immer wieder viel Drama. Langweilig wurde es nur selten. Was wohl passieren wird, wenn jetzt auch noch Regen dazukommt? Denn das sagt das Wetterbericht für das Wochenende vorher.

Wie so häufig sind alle Angaben ohne Gewähr, schließlich war es in der Königsklasse zu oft der Fall, dass sich das Wetter immer wieder änderte. So könnte es auch in Baku kommen. Doch erstmal zu den Vorhersagen.

Freitag: Das erste freie Training gibt es von 10.30 bis 11.30 Uhr. Zwar beträgt die Höchsttemperatur 24 Grad, doch die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 40 Prozent. Gut möglich also, dass es sowohl im ersten Training, als auch in der zweiten Session um 14 Uhr nass wird auf der Strecke. Zudem gibt es viel Wind mit 15 bis 30 km/h.

Verstappen reibt sich die Hände

Samstag: Das dritte Training gibt es um 10.30 Uhr und das Qualifying dann um 14 Uhr. Hier wird es sogar noch windiger mit 30 bis 50 Stundenkilometern. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 70 Prozent. Die Formel-1-Piloten werden ganz schön gefordert sein.

Sonntag: Und auch am Renntag ist Regen vorhergesagt. 65 Prozent beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Rennen nass wird. Zudem wird es windig bleiben. Es wird mit Böen von 25 bis 40 km/h gerechnet.

Das wird vor allem Verstappen freuen. Der Niederländer ist dafür bekannt, auch auf nasser Strecke Vollgas zu geben und gerne zu fahren, wenn es regnet. Einige andere Piloten sehen das anders.