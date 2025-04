Formel 1: Bahrain-GP hat ein Nachspiel – Star disqualifiziert

Nico Hülkenberg erlebte in Bahrain alles andere als ein einfaches Wochenende. Im Qualifying nachträglich zurückversetzt, startete er in der Formel 1 von Platz 16 – und verpasste nach einer starken Fahrt die Punkte trotzdem nur knapp.

Das jedenfalls dachten alle bei der Zieleinfahrt des Bahrain-GP der Formel 1. Doch es gab ein Nachspiel. Wieder gab es nach dem Ende eine Strafe, wieder traf sie Nico Hülkenberg hart. Der deutsche Star-Pilot wurde disqualifiziert.

Formel 1: Hülkenberg disqualifiziert

Nach einem durchwachsenen Qualifying von Platz 16 fast noch in die Punkte zu fahren, brachte dem Emmericher einiges an Respekt ein. Nur Sekunden fehlten für Platz 10 und einen WM-Punkt. Am Ende wurde der „Hulk“ Dreizehnter. Dachte man jedenfalls. Doch Stunden nach Renn-Ende folgte die bittere Nachricht: Nico Hülkenberg wird nachträglich qualifiziert.

Messungen des Technischen Delegierten Jo Bauer am Unterboden ergaben, dass der Skid-Block zu stark abgenutzt war. Mindestens neun Millimeter muss seine Dicke nach Rennende noch betragen. Bei Hülkenberg waren es nur noch 8,4 Millimeter auf der einen und 8,5 Millimeter auf der anderen Seite. Wie Lewis Hamilton in China ereilte den Deutschen nun in Bahrain (hier alle Renn-Highlights) das Schicksal: Er wurde wegen des zu dünnen Unterbodens nachträglich aus der Wertung genommen.

Punkte kostet ihn das immerhin keine, dennoch eine bittere Nachricht nach einem respektablen Auftritt beim Großen Preis von Bahrain. Im unterlegenen Sauber hat der Deutsche auch dieses Jahr schwer zu kämpfen. Im Gegensatz zu seinem Rookie-Teamkollegen Gabriel Bortoleto hat er dabei aber bereits Punkte eingesammelt. Sechs an der Zahl, an diesem Rennwochenende der Formel 1 kamen leider keine weiteren hinzu.