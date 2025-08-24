Druck zu groß! Traditions-Rennen der Formel 1 bricht unter dem Druck der Fans ein

Der Rennkalender der Formel 1 platzt derzeit aus allen Nähten. Ganze 24 Grand Prix finden in der Saison 2025 statt. Für alle Fahrer und Mitarbeitenden der Teams bedeutet das eine große Belastung.

Während viele Fans dabei wohl auf einige Termine im Rennkalender – wie zum Beispiel der Monaco-GP – verzichten könnten, ist ein Rennen längst nicht mehr aus der Formel 1 wegzudenken. Zuletzt standen die Veranstalter jedoch enorm unter Druck. Nun beugen sie sich dem Druck vieler Fans.

Formel 1: Australien-GP passt Ticketpreise an

Doch was war passiert? Bis zuletzt arbeitete der Große Preis von Australien, der in diesem Jahr wie in alten Zeiten die Formel-1-Saison eröffnete, mit einer nachfrageorientierten Ticketpreisgestaltung. Bedeutet im Umkehrschluss: Je höher die Nachfrage der Fans, desto teurer werden die Tickets. Das kam den Veranstaltern zuletzt mächtig zugute. Erst in diesem Jahr verzeichnete man mit rund 465.000 Zuschauern einen neuen Rekord in Melbourne.

Auch interessant: Formel 1 schaut genau hin: FIA-Präsident enthüllt Wahl-Hammer!

Mit diesen Wucherpreisen soll jetzt allerdings Schluss sein. Denn wie die Verantwortlichen des Australien-GPs nun bekanntgegeben haben, werden ab 2026 keine nachfragebasierten Ticketpreise mehr zum Einsatz kommen. Stattdessen heißt es in einer Mitteilung: „Alle Ticketpreise sind festgelegt und auf unserer Website aufgeführt.“

Weitere Veränderungen geplant

Doch nicht nur die Formel 1 soll in Australien von diesen Veränderungen betroffen sein. So plane die Bundesregierung derzeit eine größere Überprüfung bestehender Preismodelle, wie sie auch beim F1-Grand-Prix in Melbourne angewendet werden. Demnach sollen auch Ticketverkäufe für Konzerte oder andere Sportveranstaltungen ins Visier genommen werden.

Mehr Nachrichten für Dich:

Die mancherorts betitelte „Preistreiberei“ hat damit endlich ein Ende. Viele Fans der Formel 1 dürfte das jedenfalls mächtig freuen.