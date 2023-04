Formel 1: Pechvogel bei Australien-Chaos! Star-Pilot am Boden zerstört – „Kann das nicht glauben“

Was für ein Chaos beim Großen Preis von Australien! Im dritten Formel-1-Rennen der Saison gab es drei Rote Flaggen, zahlreiche Unfälle und einen mehr als nur enttäuschten Pierre Gasly.

Der Franzose war gemeinsam mit Teamkollege Esteban Ocon vom üblen Unfall kurz vor dem Ende betroffen. Gasly verpasste dabei seine beste Platzierung in dieser Formel-1-Saison.

Formel 1: Pechvogel bei Australien-Chaos

Am Ende gewinnt Max Verstappen ein völlig verrücktes Formel-1-Rennen in Melbourne. Kurz vor dem Ende gab es aber Riesenchaos beim Australien-GP. Nach einem selbstverschuldeten Crash von Haas-Pilot Kevin Magnussen ordnete die Jury drei Runden vor Schluss einen stehenden Restart an (Hier gibt es alle Highlights).

Als dieser erfolgte, räumte Carlos Sainz den auf Rang drei liegenden Alonso ab. Zudem fielen Pierre Gasly, Esteban Ocon (beide Alpine), Nyck de Vries (AlphaTauri) und Logan Sargeant (Williams) nach Kollisionen aus. Besonders bitter war es für Gasly, der vor dem Unfall auf einen souveränen fünften Platz lag.

„Ich bin extrem enttäuscht, wie das Rennen am Ende gelaufen ist, denn ich bin gut gegen die Ferraris und Alonso gefahren. Für mich war der Großteil des Rennens gut und es waren nur noch drei Runden zu fahren. So etwas habe ich natürlich nicht erwartet. Es war definitiv eine große Überraschung von uns. Ich kann das nicht glauben, was am Ende passiert ist“, zeigte sich Gasly nach dem Grands Prix ziemlich frustriert.

Gasly: „Was soll ich dazu noch sagen?“

Neben Gasly hätte auch Ocon einen Top-ten-Platz sicher gehabt. Doch am Ende steht das Formel-1-Team mit leeren Händen und zwei geschrotteten Autos dar. „Wir hätten ein starkes Ergebnis gehabt. Und dann kommen die letzten zwei Runden. Tja, was soll ich dazu noch sagen?“, ist Gasly sichtlich enttäuscht.

Von den zahlreichen Ausfällen profitierte vor allem einer: Nico Hülkenberg. Der Deutsche darf sich am Ende über einen siebten Platz und seine ersten Punkte in dieser Saison freuen.