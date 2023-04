Formel 1 – Australien-GP im Live-Ticker: Verstappen holt Pole-Position – doch DAMIT hat niemand gerechnet

In der Formel 1 steht an diesem Wochenende das dritte Rennen der gerade gestarteten Saison an. Die Fahrer und Teams kämpfen beim Großen Preis von Australien um Sieg und Punkte.

Wie auch schon in den beiden Rennen zuvor ist Max Verstappen der große Favorit beim Australien-GP. An diesem Wochenende will der Red-Bull-Pilot seinen zweiten Sieg der Saison feiern und in der Formel-1-Gesamtwertung davonziehen.

Formel 1 – Australien-GP im Live-Ticker

Gelingt Max Verstappen und Red Bull der nächste souveräne Sieg in der Formel 1 oder kann die Konkurrenz beim Großen Preis von Australien zurückschlagen? Alle Informationen rund um das Rennen bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Startaufstellung

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz jr. (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpha Tauri) Nico Hülkenberg (Haas) Esteban Ocon (Alpine) Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) Lando Norris (McLaren) Kevin Magnussen (Haas) Nyck de Vries (Alpha Tauri) Oscar Piastri (McLaren) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Logan Sargeant (Williams) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Sergio Pérez (Red Bull)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

8.54 Uhr: Was war bei Red Bull und Sergio Perez los? Helmut Marko erklärt bei Sky: „Sergio hatte schon in P3 Probleme mit den Motorsettings. Ich glaube, das hat ihn verunsichert, und dadurch ist er da halt leider rausgerutscht.“

8.34 Uhr: Hamilton träumt vom Sieg. „Nach vorne zu kommen“, antwortet der Brite mit einem Grinsen auf die Frage, was sein Plan für das Rennen sei. Das Ergebnis heute sei „total unerwartet“ gewesen, betont auch er.

8.15 Uhr: So, kurz durchatmen. Standesgemäß steht Verstappen ganz vorne. Doch dahinter sorgen die beiden Mercedes für die dicke Überraschung.

8.09 Uhr: Aus und vorbei. Max Verstappen holt sich die Pole-Position ganz knapp vor Russell und Hamilton. Dahinter lautet die Startformation für morgen Alonso, Sainz, Stroll, Leclerc, Albon, Gasly und Hülkenberg.

8.05 Uhr: Jetzt ist Verstappen ganz vorne. Das könnte heute ganz eng werden.

8.03 Uhr: Bestzeit für Lewis Hamilton, vor Alonso und Russell. Was ist denn nun los?

7.56 Uhr: Jetzt wird es spannend. Wer holt sich die Pole-Position in Melbourne?

7.49 Uhr: Verstappen vor Alonso, Sainz, Leclerc und Hülkenberg, dann Russell, Hamilton, Gasly, Stroll und Albon, das sind die Top-Ten.

7.33 Uhr: So, Quali 2 läuft, jetzt geht es darum, wer unter die Top-Ten vorstossen kann.

7.26 Uhr: Q1 ist beendet. Neben Perez sind Piastri (16.), Zhou, Sargeant und Bottas und raus.

7.06 Uhr: Rote Flagge! Sergio Perez steht im Kies und kann nicht raus. Eine Katastrophe für Red Bull. Damit ist das Qualifying für den Mexikaner beendet. Er startet voraussichtlich von Platz 20.

7.01 Uhr: Los geht’s in Melbourne.

Samstag, 1. April, 6.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht das Qualifying an. Wer holt sich die Pole-Position?

21.49 Uhr: Für dieses Wochenende hat die FIA eine beliebte Tradition verboten. Den Fahrern und Teams droht dabei eine Strafe. Hier mehr dazu.

20.15 Uhr: Wer sich das Qualifying in Deutschland morgen früh anschauen möchte, muss ganz früh aufstehen. Um 7 Uhr deutscher Zeit geht’s los in Melbourne. Das Rennen am Sonntag startet ebenfalls um 7 Uhr.

19.34 Uhr: Wie schon in den beiden Rennen zuvor ist auch an diesem Wochenende Red Bull der große Favorit auf den Sieg. Max Verstappen und Sergio Perez werden wieder versuchen, ganz vorne zu landen. Doch die Konkurrenz hatte genug Zeit, um an den Autos zu schrauben und für Überraschungen zu sorgen.

Freitag, 31. März, 19.05 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Australien. Das Rennen auf dem Stadtkurs in Melbourne steht an.