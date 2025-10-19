Hammer-News vor Austin-GP! Formel 1 macht Entscheidung offiziell

Das 19. Rennwochenende in der Formel 1 steht vor der Tür. An der Spitze der WM-Wertung geht es denkbar knapp zur Sache. Bei einem Sieg von Max Verstappen in Austin könnte der viermalige Weltmeister plötzlich doch wieder ein Kandidat für Platz eins sein.

Doch wenige Stunden vor dem Großen Preis der USA machen die Bosse der Formel 1 plötzlich eine wichtige Entscheidung offiziell. Die US-amerikanischen Fans in Austin dürften sich über diese Verkündung wohl mächtig freuen.

Formel 1 verlängert langfristig mit Austin-GP

Mit den Rennen in Miami, Las Vegas und eben Austin macht die Formel 1 in dieser Saison gleich drei Mal Halt in den USA. Im Gegensatz zu den Stadtkursen in den Metropolen ist der Circuit of the Americas in Austin jedoch bei vielen Fans sehr beliebt. Seit 2012 ist der Grand Prix Stammgast im Rennkalender der Formel 1. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Denn wie die Regelhüter der Formel 1 am Sonntagabend (19. Oktober) bekannt gegeben haben, bleibt der Austin-GP bis mindestens 2034 ein fester Bestandteil des Rennkalenders. Eine Überraschung ist das nicht, schließlich hatte die Formel 1 zuletzt immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig der US-amerikanische Markt für die Rennserie sei.

Begeisterung bei Domenicali

F1-Boss Stefano Domenicali zeigte sich sichtlich begeistert über den Abschluss des Deals: „Jedes Jahr ist das Event auf dem Circuit of the Americas ein echtes Highlight für Fans, Fahrer und Teams und zieht Hunderttausende begeisterte Anhänger an, die die spannende Action auf der Strecke miterleben und die lebendige Energie der Rennstrecke und der Stadt aufsaugen.“

Auch Strecken-Boss Bobby Epstein offenbarte: „Wir freuen uns, dass die Formel 1 in Texas eine Heimat gefunden hat, und sind den Fans, Teams und der gesamten F1-Community dankbar, die uns stets unterstützt und den Großen Preis der USA zu einem beliebten Stopp im weltweiten Kalender gemacht haben.“