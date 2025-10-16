Ein Formel-1-Team nach dem anderen verkündet es – Fans müssen sich erst dran gewöhnen

Der Große Preis in Austin steht an und die Teams der Formel 1 drehen völlig frei. (Renn-)Sport in Amerika – das ist eben auch eine gehörige Prise Show. Und das führt im Grid an diesem Wochenende zu einem ungewohnten Anblick.

Denn zahlreiche Teams der Formel 1 werden auf dem „Circuit of The Americas“ mit besonderen Lackierungen an den Start gehen. Einige knallig, einige raffiniert und ungewöhnlich: Die Fans werden sich an die neuen Looks erstmal gewöhnen müssen.

Formel 1: Zahlreiche Haas-Nachahmer

Denn Anfang mit der großen Enthüllungsorgie hatte (natürlich) Haas gemacht. Beim Heimspiel wollte sich der US-Rennstall nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und präsentierte früh einen besonderen „Sterne“-Look für den Großen Preis der USA (hier mehr dazu erfahren). Dabei sollte es aber nicht bleiben.

Einige andere Teams zogen anschließend nach. Racing Bulls, McLaren, Aston Martin und auch Williams werden ebenfalls mit einer Sonderlackierung in Austin unterwegs sein. Damit ist die Hälfte aller Formel-1-Autos in ungewohnten Farben unterwegs.

Herbst bei Racing Bulls, Mathe-Abi bei Aston Martin

Die Racing Bulls setzen dabei auf ein orange-schwarzes Muster, das mit ein bisschen Fantasie auch an Herbstlaub erinnern könnte. Laut offiziellen Teamangeben ist das aber gar keine Absicht. McLaren dagegen ist mit silbernen und chromatischen Elementen am Wagen unterwegs und nennt das ganze die „Gemini-Lackierung“ – in Anspielung an die KI-Funktion von Sponsor Google.

Richtig wild wird es bei Aston Martin. Hier lohnt sich besonders ein Blick auf die Front- und Heckflügel. Denn der britische Rennstall hat diverse mathematische Formeln auf diese gedruckt, um die „unsichtbare Wissenschaft eines Formel-1-Autos sichtbar zu machen“. Sicherlich die spannendste Lackierungs-Idee.

Und auch Williams hatte noch einen besonderen Look im Köcher. Die neue blau-weiße Lackierung sei eine Hommage an das Williams-Auto aus dem Jahre 2002, heißt es auf der Website. F1-Fans haben nur eine Trainingseinheit Zeit, sich an alles Neue zu gewöhnen. Denn in Austin wartet ein Sprint-Wochenende.