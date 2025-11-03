Formel-1-Ausstellung in Oberhausen: Bei diesem Anblick verschlägt es mir die Sprache

Wer an die Formel 1 denkt, hat in Deutschland sofort Hockenheim oder den Nürburgring im Kopf. Jetzt bekommt das Ruhrgebiet seinen großen Motorsport-Moment! In Oberhausen startet eine neue Ausstellung rund um die Königsklasse des Rennsports – und das mit ordentlich PS. Ab dem 22. Oktober öffnet die OBEX-Halle ihre Türen für ein echtes Highlight: „Formula 1“ heißt die spektakuläre Schau, die über 3.000 Quadratmeter Rennsport-Feeling bietet.

Formel-1-Fans, Technik-Freaks und Speed-Liebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Ausstellung zeigt die Geschichte der berühmtesten Rennserie der Welt – und das mit beeindruckender Liebe zum Detail. Unser Redakteur war schon vor Ort und konnte kaum glauben, was er sah. Bei einem Anblick verschlug es ihm die Sprache.

Formel 1: Überreste des Autos von Romain Grosjean

Über eine Million Menschen haben die spektakuläre „Formula 1“-Ausstellung bereits gesehen – von Madrid bis Buenos Aires. Jetzt ist Deutschland endlich an der Reihe: Oberhausen wird ab dem 22. Oktober zum Hotspot für alle Motorsport-Fans. Erstmals macht die preisgekrönte Schau hierzulande Halt – und bringt die volle Wucht der Königsklasse mit. Es warten legendäre Boliden, beeindruckende Technik und bewegende Geschichten.

Ein Bereich der Ausstellung sorgt dabei für Gänsehaut pur. Dort dreht sich alles um einen der dramatischsten Momente der jüngeren Formel-1-Geschichte: den Unfall von Romain Grosjean 2020 in Bahrain. Jeder Fan erinnert sich an die furchtbaren Bilder: Grosjeans Auto krachte durch eine Leitplanke, zerschellte in zwei Teile und ging in Flammen auf. Grosjean war rund 27 Sekunden im Feuer gefangen, entkam mit schweren Verbrennungen.

Die Überreste des Autos von Romain Grosjean nach dem Horror-Unfall 2020. Foto: Omar Ali

Die Ausstellung zeigt die dramatischen Szenen noch einmal – und legt sogar noch nach. In einem Schaukasten steht das verkohlte Chassis, das Grosjean das Leben rettete. Ich stand minutenlang davor. Sprachlos. Beeindruckt. Schockiert. Dass er diesen Unfall überlebte, wirkt bis heute wie ein Wunder. Genau deshalb trägt der Ausstellungsraum auch den Namen „Survival“ – Überleben. Ein Exponat, das man nicht vergisst.

Was erwartet die Besucher sonst noch in der spektakulären Formel-1-Ausstellung in Oberhausen? Jede Menge, verspricht Ex-Rennfahrer und F1-Experte Christian Danner. „Es ist das ganze Spektrum der Formel 1, was hier gezeigt wird: von der Geschichte bis zur Neuzeit, von der Entwicklung der Technologie. Vor allem auch die Details, was in solchen Autos vorgeht. Es ist so gut erklärt, dass es jeder verstehen kann“, sagt der 67-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Danner zeigt sich beeindruckt vom Konzept. „Das ist hier schon sagenhaft und halt sehr authentisch“, betont er. Und noch ein echtes Highlight: Fans können seinen originalen Arrows A8-BMW bestaunen – ein Stück Motorsportgeschichte zum Greifen nah. „Mit dem bin ich vor drei Wochen noch gefahren“, verrät Danner stolz.

Der Arrows A8-BMW von Christian Danner, mit dem er 1986 in der Formel 1 gefahren ist. Foto: Omar Ali

Dass die Ausstellung ausgerechnet in Oberhausen Station macht, wundert ihn kein bisschen: „Das Gebiet hier ist super. Mir gefällt es wahnsinnig. Ich habe Essen oder Dortmund sehr gerne. Ich mag diese Gegend sehr. Es gibt auch sehr viele Autofans. Deshalb denke ich, dass die Ausstellung hier sehr gut aufgehoben ist.“

Michael Schumachers Weltmeister-Ferrari F1-2000 in Oberhausen

Ein Herzstück ist auch der Ferrari F1-2000, mit dem Michael Schumacher am 8. Oktober 2000 beim Grand Prix von Japan seinen ersten Weltmeistertitel mit Ferrari gewann. Exklusiv gezeigt werden in Oberhausen auch weitere persönliche Exponate der Familie Schumacher: sein spezielles Abschieds-T-Shirt von seinem letzten Rennen 2012 und ein Rennanzug seines Sohnes Mick, der 2021 und 2022 43-mal in der Formel 1 an den Start ging.

Wer sich die spektakuläre Ausstellung im Oberhausener Obex anschauen möchte, kann sich hier auf der Homepage Tickets holen.