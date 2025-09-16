Formel 1 boomt bei Sky – doch DAS geht auch am Pay-TV-Riesen nicht spurlos vorbei

Mehr Drama, mehr Überholmanöver, mehr Rennen – die Formel 1 hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Für die Fans zum Guten. Jedes Rennen verspricht eine Menge Spannung. Auch die Quoten bei Sky beweisen: Die Königsklasse boomt. Und nicht nur die Renn-Action zieht. Durch die erstaunliche Nähe und Transparenz der Formel 1 für Fans und Öffentlichkeit punktet Sky inzwischen selbst mit Vorberichten und anderen Formaten.

Aus der Formel 1 hört man jedoch auch Klagen. 24 Rennen pro Jahr über den ganzen Globus verteilt sorgen dafür, dass Fahrer, Mechaniker, Staff & Co. im Dauerstress sind, zigtausend Flugmeilen sammeln und teils wochenlang ihre Familie nicht sehen. Was viele vergessen: Auch Sky muss mit seiner Delegation immer hinterher.

Sky: Rund um den Globus für die Formel 1

Als Motorsport-Fan kommt man an einem Sky-Abo kaum vorbei. Formel 1 bis 3, IndyCar, MotoGP… über 1.000 Stunden Motorsport zeigt Sky jedes Jahr, hält alle Rechte, berichtet intensiv über alles, was in und um die größten Rennserien passiert. Nicht nur vor und während der Rennen. Auch Sendungen wie „Hardenacke trifft…“, „Hidden Heroes“ oder der Podcast „Backstage Boxengasse“ zieht viele Fans an. Im Spitzenfußball tun sich solche Formate meist schwer, denn die Klubs geben sich noch immer größte Mühe, sich abseits des grünen Rasens bestmöglich abzuschirmen.

In der Formel 1 läuft das ganz anders. Dort wird eine beispiellose Transparenz und Fannähe gelebt. Rennbesucher dürfen im Live-Betrieb durch die Boxengasse schlendern und in die Garagen schauen, Netflix wird für „Drive to survive“ jede noch so geheime Tür geöffnet – und auch Sky bekommt als Broadcaster unzählige Möglichkeiten, hautnah über die Geschehnisse zu berichten. Das alles sorgt dafür, dass die Motorsport-Königsklasse seit Jahren auf dem Vormarsch ist und immer beliebter wird.

Aufgeblasener Rennkalender sorgt für Klagen

Das Manko: Für die maximale Profitabilität hat die FIA den Rennkalender zuletzt immer weiter ausgedehnt. 24 Rennen, fünf mehr als noch vor zehn Jahren, gibt es inzwischen pro Jahr. Fast jedes zweite Wochenende wird gefahren. Viele Mitarbeiter der Rennställe leiden unter extremer Belastung und Reisestress. Vor allem die Triple Header – drei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden – sind gefürchtet.

Am Montag werden ganze Zeltstädte in Suzuka (Japan) abgebaut und müssen zwei Tage später im 8.000 Kilometer entfernten Sachir (Bahrain) wieder stehen. Stress für alle Beteiligten. Sie arbeiten am Limit, sehen ihre Familien nicht, haben kaum Zeit durchzuatmen. So mancher vergisst: Auch bei Sky reist ein Trupp der Renn-Action Woche für Woche hinterher. 30 Menschen arbeiten alleine bei Sky Deutschland nur an der Übertragung der Formel 1. Ein Großteil davon ist immer vor Ort. Moderatoren, Experten, Reporter, Kamera- und Tonleute, Dolmetscher, Analysten, Supervisor, Teamleiter, Mischer und viele mehr werden jedes Mal an der Rennstrecke gebraucht, um dem Fan am TV die bestmögliche Übertragung zu bieten.

Klagen will Ralf Schumacher aber nicht. „Wir haben unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht und dürfen eine tolle Sportart begleiten. Und das Ganze ist eine große Familie – auch als Journalist ist man gut verknüpft mit dem Fahrerlager.“ Er sagt aber auch: „Wir haben Glück, müssen immer erst donnerstags oder erst freitags da sein, haben verglichen mit den Mechanikern ein relativ kurzes Wochenende. Das Reisen macht mir auch nichts aus. Für die Teams ist es etwas ganz anderes. Die müssen nach dem Abbau direkt weiter, das ist schon hart. Selbst für die Fahrer bei zwei aufeinanderfolgenden Rennen.“ Auch Sky-Reporterin Sandra Baumgartner sagt: „Ich freue mich noch immer über jedes Rennen, dass ich live vor Ort begleiten darf. Ich muss den ganzen Kram aber auch nicht auf und abbauen und kann die Rufe verstehen, dass der Rennkalender nicht noch weiter wachsen darf.“