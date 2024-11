Formel 1: Audi sorgt für Paukenschlag! Jetzt ist es offiziell

Lange hat die Formel 1 auf diese Entscheidung gewartet: Jetzt hat Audi/Sauber sie offiziell verkündet. Im kommenden Jahr wird der Brasilianer Gabriel Bortoleto neben Nico Hülkenberg an den Start gehen.

Das hat das Formel-1-Team am Mittwoch (6. November) offiziell verkündet. Während sich Bortoleto freuen kann, ist es für Mick Schumacher ein bitterer Rückschlag. Der Deutsche hatte sich noch Hoffnungen gemacht, endlich sein Comeback geben zu können.

Formel 1: Audi-Hammer offiziell!

Jetzt ist auch das letzte große Geheimnis in der Formel 1 gelüftet: Gabriel Bortoleto wird 2025 für Audi/Sauber fahren. Der neue Teamkollege von Nico Hülkenberg wurde nach dem Brasilien-GP verkündet, wo er bereits von den zahlreichen Fans gefeiert wurde. Nun darf sich der Formel-2-Pilot über sein Debüt in der kommenden Saison freuen.

„Gabriel hat bereits in den Nachwuchskategorien bewiesen, dass er alles hat, was es braucht, um ein Siegfahrer zu sein“, sagt Sauber-CEO Mattia Binotto. „Nico und Gabriel stellen die ideale Kombination aus Erfahrung und Jugend dar und bringen uns für die Zukunft in eine starke Position.“

Audi gab zwar die Vertragslaufzeit Bortoletos nicht bekannt, bis 2026 wird er aber laut Presseaussendung mindestens fahren. „Die Programme von Audi und Sauber zeichnen sich durch eine lange und erfolgreiche Geschichte der Nachwuchsförderung aus. Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammen unsere eigene Erfolgsgeschichte schreiben werden“, freut sich Bortoleto. Das Supertalent wird von Fernando Alonso gemanagt und tritt somit gegen seinen eigenen Manager an.

Bittere Gewissheit für Mick Schumacher

Die Verkündung bedeutet auch gleichzeitig, dass die aktuellen Sauber-Piloten Guanyu Zhou und Valtteri Bottas ihre Sitze verlieren werden. Wie und ob es für die beiden Fahrer in der Formel 1 weitergeht, ist aktuell unklar. Bottas wird mit einer Rückkehr bei Mercedes als Ersatzfahrer in Verbindung gebracht. Für Zhou könnte es das Aus in der Motorsport-Königsklasse sein.

Auch für Mick Schumacher ist es ein Rückschlag. Der Deutsche hatte sich Hoffnungen gemacht, mit seinem Landsmann Nico Hülkenberg zu fahren. Doch jetzt herrscht Gewissheit für den 25-Jährigen.