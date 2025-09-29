Formel 1: Widerstand gegen FIA-Boss wächst! Audi ist mittendrin

Die Formel 1 und die FIA: Beide werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr sein. Die Fahrer und die Teams sind oft mit dem Motorsport-Weltverband nicht einverstanden. Vor allem mit Präsident Mohammed Ben Sulayem gab es immer wieder Ärger. Max Verstappen ist gar kein Freund des 63-Jährigen.

Der FIA-Präsident hatte zuletzt sogar ein irres Comeback in der Formel 1 in Aussicht gebracht: Er will die V8-Motoren zurückbringen. Neben einigen Befürwortern gab es auch viel Kritik für Ben Sulayem. Jetzt stellt sich auch Audi vehement dagegen.

Audi gegen irres Formel-1-Comeback

Kommen die V8-Saugmotoren in die Formel 1 zurück? Mohammed Ben Sulayem machte sich für eine Hammer-Rückkehr stark. Allerdings benötigt er dabei die Zustimmung aller Hersteller, was eine schwierige Aufgabe darstellen wird. In Bahrain wurde bei einem Meeting den Herstellern das Interesse an einem Comeback mitgeteilt.

Auch interessant: Teamchef verkündet es: Ferrari hat in der Formel 1 schon aufgegeben

Dann sollte es in London ein weiteres Treffen geben. Allerdings wurde dieses Meeting kurz vor dem Monza-GP abgesagt, da die nötige Mehrheit für den Beschluss fehlte. So wollen die meisten Hersteller kein Doppelprogramm bezahlen, erklärte beispielsweise Mercedes-Boss Toto Wolff. „Ein neuer Motor in zwei Jahren würde die Kosten explodieren lassen.“

Auch Audi und Honda sind strikt dagegen, die bereits hunderte Millionen in das 2026er-Hybridtriebwerk mit noch mehr Elektropower investiert haben. Falls dann auch noch ab 2028 ein neues Motorenreglement eintritt, wäre das ein Fiasko.

„Nicht um jeden Preis“

So erklärte Jonathan Wheatley, Teamchef des Formel-1-Teams: „Audi baut auf drei Säulen: hocheffizienter Verbrenner, fortschrittliche Hybridtechnik und nachhaltiger Kraftstoff. Daran ändert sich so schnell nichts.“

Allerdings könnte es dann 2030 zum nächsten Motorenwechsel kommen. Hier sind Mercedes und Ferrari beispielsweise zu Gesprächen bereit, erklärt Wolff: „Wir alle wollen spektakuläre Regeln, die Fans begeistern. Der V8 mit hohen Drehzahlen, Energierückgewinnung und E-Fuel ist dafür ideal. Aber nicht um jeden Preis.“

Mehr Nachrichten für dich:

Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen worden. Es bleibt spannend, wie sich die Formel 1 bei den V8-Motoren entscheiden wird.