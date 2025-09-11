Doppelter Audi-Coup in der Formel 1! Rennstall bedient sich wohl bei der Konkurrenz

Kurz vor dem Einstieg in die Formel 1 sorgt Audi weiterhin für viel Wirbel: Nachdem bekannt wurde, dass der deutsche Motorenhersteller im kommenden Jahr einen Mega-Deal mit Adidas verhandelt hat (hier mehr dazu), gibt es weitere Enthüllungen.

Denn Audi soll sich bei der Formel-1-Konkurrenz bedient haben. Gleich zwei Mitarbeiter eines Traditionsteams sollen sich dem neuen Werksteam für das kommende Jahr angeschlossen haben.

Formel 1: Audi bedient sich bei der Konkurrenz

Sauber-Teamchef Mattia Binotto hat seit seiner Verpflichtung ganz schön viel zu tun. In der Formel 1 läuft es für das Team in diesem Jahr mehr als nur gut, da Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto immer wieder wichtige Punkte holen. Das soll sich auch in der kommenden Saison, wenn dann Audi offiziell übernehmen wird, fortsetzen.

Dafür müssen aber gute Mitarbeiter im Team arbeiten. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, hat Audi gleich zwei Mitarbeiter zum neuen Audi-Werksteam verpflichtet, die beide lange für Ferrari gearbeitet haben: Wolf Zimmermann und Lars Schmidt heuern wohl schon bald beim deutschen Motorenhersteller in der Königsklasse an. Wann das genau der Fall sein wird, ist noch unklar. Gut möglich, dass es sich um das kommende Jahr handelt.

Für Ferrari sind die beiden Abgänge besonders bitter. Zimmermann war elf Jahre lang beim italienischen Traditionsteam tätig. In Maranello ist er als Leiter für Forschung und Entwicklung in der Verantwortung. Italienische Medien erklären, dass die Scuderia ein „Genie“ verliert.

Mega-Neuzugänge für Audi

Lars Schmidt war in seinen über neun Jahren beim Formel-1-Team vom Ingenieur zum Entwicklungsleiter aufgestiegen. Zuvor war er bereits für Mercedes tätig. Also auch einer, der über viel Erfahrung verfügt und Audi im kommenden Jahr viel bringen könnte.

Bei Ferrari hat Teamchef Fred Vasseur wohl noch alles versucht, um die beiden im Team zu halten. Allerdings konnte der Franzose sie nicht mehr überzeugen. Zu verlockend könnten also die Audi-Angebote gewesen sein.

Immerhin konnte Ferrari den Leiter der Antriebseinheit halten: Enrico Gualtieri soll laut Medienberichten ebenfalls kurz vor einem Abschied gestanden haben, wird allerdings bleiben.