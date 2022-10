Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Deutsche Fans in Ekstase

Hammer-Nachricht in der Formel 1! Lange wurde gemunkelt und gerätselt – doch jetzt ist es offiziell. Dass Audi ab 2026 in den Rennsport einsteigt, war schon lange kein Geheimnis mehr. Der Autohersteller gab bekannt, dass man ab dem Jahr Motoren liefern werden.

Bis her blieb allerdings im Dunkeln, mit welchem Rennstall sich Audi zusammentut. Die Entscheidung ist jetzt gefallen. Deutsche Fans der Formel 1 dürfen sich dabei besonders freuen. Verschwinden wird Deutschland aus der Königsklasse nicht.

Formel 1: Audi-Hammer offiziell

Denn Audi wird nicht nur als Motorenhersteller firmieren, sondern gleich mit einem eigenen Team an den Start gehen. Dabei gründet die VW-Tochter aber keinen eigenen Rennstall. Vielmehr übernimmt man das Team von Sauber (derzeit unter Alfa-Romeo-Flagge unterwegs).

Audi bestätigte den Deal am Mittwoch-Vormittag. „Audi hat Sauber als strategischen Partner für das Projekt ausgewählt und plant, einen Anteil an der Sauber-Group zu übernehmen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die möglichen Zahlen des Audi-Deals

Über mögliche Zahlen behalten die Parteien Stillschweigen. „Motorsport-Total“ will jedoch erfahren haben, dass Audi bis zu 75 Prozent der Anteile übernimmt – für schlappe 500 Millionen Euro. Die restlichen Anteile sollen im Besitz des bisherigen Eigentümers Finn Rausing bleiben.

„Wir kennen die Sauber-Group mit ihrem hochmodernen Standort und erfahrenen Team schon von früheren Kooperationen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam ein starkes Team bilden werden“, erklärt Audis Vorstand Oliver Hoffmann.

Formel 1 wird ein Stück deutscher

Damit bleibt die Formel 1 Deutschland verbunden. Audi nutzt die Gunst der Stunde, um mit umweltfreundlicheren Motoren in die Rennserie einzusteigen. Ab 2026 gelten neue Regeln für die Antriebseinheiten.

Bleibt abzuwarten, ob dann auch noch ein deutscher Fahrer in der Formel 1 fährt. Sebastian Vettel hört in diesem Winter auf. Mick Schumacher kämpft um einen neuen Vertrag. Dass er in den kommenden Jahren fährt, steht aktuell noch nicht fest.