Formel 1: Fahrer-Entscheidung bei Audi gefallen?

Alle warten in der Formel 1 auf die Entscheidung von Audi. Das künftige Werksteam hat seinen zweiten Fahrer für die kommende Saison noch nicht präsentiert. Es ist weiterhin unklar, wer an der Seite von Nico Hülkenberg fahren wird.

Nun scheint aber Schwung in die Angelegenheit zu kommen. Ein Nachwuchspilot schickt sich an, den Sprung in die Formel 1 zu schaffen. Er soll bei Audi/Sauber ganz oben auf der Liste stehen. Die Rede ist von Gabriel Bortoleto.

Formel 1: Bortoleto zu Audi?

Namen schwirren zahlreiche durch die Gerüchteküche, so richtig konkret wurde es bislang aber noch mit keinem Fahrer. Bei Großen Preis von Italien bestätigte Teamchef Mattia Binotto zwar das Interesse an zahlreichen Fahrern, es kristallisierte sich aber kein wirklicher Favorit heraus.

Binotto kündigte aber bereits an, dass man bei der Suche nun etwas aufs Gaspedal drücken wolle. „Wir werden uns zweifelsohne so bald wie möglich entscheiden, denn wir müssen das Team für das nächste Jahr und die weitere Zukunft aufstellen“, so der Italiener.

Gespräche mit Bortoleto – doch es gibt noch ein Problem

Anderthalb Wochen nach dem Italien-GP ist Audi bei der Suche offenbar einen Schritt weitergekommen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe der Rennstall die Gespräche mit Gabriel Bortoleto aufgenommen und intensiviert.

Bortoleto zählt aktuell zu den größten Talenten im Formel-Sport. Er gewann 2023 die Formel 3 und liegt in der Formel 2 aktuell auf dem zweiten Gesamtrang. Allerdings gibt es ein Problem: Der Brasilianer steht bei McLaren unter Vertrag. Zunächst müsste sich Audi also mit dem Papaya-Rennstall einigen.

Junges Talent oder viel Erfahrung?

Entscheidend wird letztendlich aber die Ausrichtung von Audi sein. Binotto betonte: „Wir haben ein langfristiges Projekt und müssen uns fragen, was das beste Vorgehen ist ab jetzt und bis zum Erreichen unsere Ziele. Setzen wir kurzfristig auf Erfahrung und dann auf etwas anderes? Das müssen wir entscheiden.“

Mick Schumacher und Sebastian Vettel dürften allerdings wohl nur noch Außenseiterchancen auf das Audi-Cockpit haben.