Formel-1-Hammer um Audi! Jetzt ist die Katze aus dem Sack

Die Weichen für die Übernahme werden endgültig gestellt. 2026 verwandelt sich das Sauber-Team in der Formel 1 bekanntermaßen zu Audi! Der deutsche Autobauer geht dann mit einem eigenen Werksteam an den Start.

Und dieses will natürlich mit Kleidung, Rennanzügen und allem, was dazu gehört, ausgerüstet werden. Und dafür hat Audi jetzt den perfekten Partner gefunden und die Katze aus dem Sack gelassen: Adidas erweitert sein Engagement in der Formel 1!

Formel 1: Audi und Adidas vereint

„Vier Ringe und drei Streifen“ – mit einer Verbindung aus ihren ikonischen Logos gaben die beiden Unternehmen am Mittwoch (10. September) die gemeinsame Zusammenarbeit bekannt. Demnach mache eine mehrjährige Partnerschaft Adidas zum offiziellen Bekleidungspartner des F1-Teams von Audi.

Gemeinsam werde man an einer umfassenden Kollektion „leistungsstarker Ausrüstung […] für Fahrer, Mechaniker, Ingenieure und weitere Teammitglieder an der Strecke“ arbeiten, heißt es in einer Mitteilung. Und auch die Fans der Formel 1 dürfen sich freuen.

Die Audi x Adidas Kollektion soll im Februar 2026, also noch vor dem ersten Audi-Rennen, in der Königsklasse vorgestellt und in den Verkauf gebracht werden. „So haben Fans frühzeitig die Möglichkeit, ihre Verbundenheit mit dem Team zu zeigen“, heißt es.

Damit breitet sich Adidas in der Formel 1 weiter aus. Ursprünglich vor allem im Fußball aktiv gewesen, hat der deutsche Sportartikelhersteller auch Treibstoff geleckt. Bereits seit diesem Jahr stattet Adidas auch Mercedes aus.

Fans können sich also schon einen Eindruck verschaffen, wie eine mögliche Kollektion mit einem weiteren Team der Rennserie aussehen könnte. „Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für die Formel 1 unterstreicht diese Partnerschaft unseren Fokus auf die Zusammenarbeit mit Marken, die unsere Werte und unsere innovative Ausrichtung teilen – auf und abseits der Rennstrecke“, ließ Adidas CEO Björn Gulden wissen.