Formel 1: Verstappen-Knall? Konkurrent plant Monster-Deal

Er ist nicht nur jetzt viermal in Folge Weltmeister geworden, sondern auch die heißeste Fahreraktie in der Formel 1: Red-Bull-Star Max Verstappen. Um seine Zukunft gibt es seit Monaten zahlreiche Spekulationen. Mercedes war an ihm interessiert, aber auch ein anderer Rennstall will ihn wohl unbedingt haben.

So würde Aston Martin den Weltmeister gerne verpflichten. Das Formel-1-Team plant laut einem Bericht dabei auch, ganz schön tief in die Tasche zu greifen. Es wurden schon erste Gespräche mit Sponsoren geführt, um den einen Verstappen-Hammer ermöglichen zu können.

Formel 1: Aston Martin will Verstappen verpflichten

Bis die neue Formel-1-Saison beginnt, sind es nur noch knapp zwei Monate und schon gibt es Aufregung um Max Verstappen. Wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet, will Aston Martin den Niederländer gerne verpflichten. Demnach wäre ein Deal eine Milliarde Pfund wert (rund 1,1 Milliarden Euro).

Auch interessant: Formel 1: Jubel bei Audi! Hülkenberg-Team freut sich über Red-Bull-Entscheidung

Dem Bericht nach wurde schon ersten potenziellen Sponsoren mitgeteilt, dass es eine große Chance gäbe, Verstappen unter Vertag zu nehmen und Aston Martin dadurch bald den Weltmeistertitel holen könne. Bei einem möglichen Deal würde Verstappen rund 200 Millionen Pfund pro Jahr verdienen.

Weiter heißt es, dass Jefferson Slack, der Geschäftsführer von Aston Matin, bei einem Gespräch mit weiteren potenziellen Investoren mitgeteilt habe, dass Verstappen sicher zum Team stoßen wird. „Jefferson, oder Jeff, wie ihn andere nennen, hat herumerzählt, dass Max zu Aston Martin wechseln wird. Es könnte ein Trick sein, um den Deal, den er abschließen will, attraktiver aussehen zu lassen. Aber Max zu holen, macht auch absolut Sinn“, wird ein Insider im Bericht zitiert.

Was ist an dem Gerücht dran?

Bislang haben sich weder Aston Martin noch Red Bull zu diesem Hammer-Gerücht geäußert. In der Formel 1 würde der Wechsel des vierfachen Weltmeisters einen ähnlichen Knall erzeugen, wie es bei Lewis Hamilton der Fall war. Der Brite ist bekanntlich zu Ferrari gewechselt und wird in diesem Jahr alles dafür tun, seinen achten WM-Titel zu holen.

Mehr Nachrichten für dich:

Bei Red Bull hat Verstappen noch einen Vertrag bis 2028. In dem Bericht wurde nicht genannt, wann genau Aston Martin den Superstar verpflichten möchte. Fakt ist, dass der Niederländer nicht mehr lange fahren möchte. Immer wieder hat Verstappen betont, nicht mehr lange in der Formel 1 unterwegs zu sein. Wann er seine Karriere beenden möchte, ist noch unklar.