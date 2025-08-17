Formel 1: Knallharte Star-Abrechnung! Experte Ralf Schumacher teilt aus

Die Formel 1 befindet sich in einer Sommerpause nach 14 spannenden Rennen der Saison 2025. Der frühere Fahrer Ralf Schumacher zog im Interview mit der „Bild“ ein erstes Fazit.

Dabei analysierte er McLarens Titelkampf, Lewis Hamiltons Leistungen und die Schwierigkeiten bei Aston Martin mit Lance Stroll in der Formel 1 – teils mit deutlicher Kritik.

Formel 1: Wer holt sich den Titel?

McLaren konnte in dieser Saison bislang elf von 14 Rennen gewinnen. Oscar Piastri liegt mit 6:5 Siegen knapp vor Lando Norris. Schumacher sieht die McLaren-Piloten auf Augenhöhe, warnt jedoch: „Ein Ausfall oder ein Fehler kann die WM entscheiden. Ich sehe bei Oscar die Gefahr, dass er zu viel riskiert, wenn er den Titel vor sich sieht. Das kann dann auch mal schiefgehen.“

Die enge Rivalität zwischen den beiden Fahrern verspricht Spannung für den weiteren Saisonverlauf. McLaren profitiert von der konstant hohen Leistung beider Piloten, doch ein Risiko-Management wird entscheidend sein, um den Titel zu sichern.

Lance Stroll weiter in der Kritik

Ralf Schumacher äußerte deutliche Kritik an Lance Stroll und rät Teamchef und Vater Lawrence Stroll zu einer Veränderung: „Wenn er wirklich Weltmeister werden will, muss er seinen Sohn entlassen.“ Im internen Qualifying-Duell steht es 0:27 für Fernando Alonso, was Schumachers Aussage unterstreicht.

Schumacher führt weiter aus: „Der Vater muss entscheiden: Gefühl oder Erfolg. Wenn er es ernst meint, muss er für 2026 die Fahrerpaarung komplett überdenken. Ich glaube, er weiß das, aber die Entscheidung fällt ihm schwer.“ Gerüchte über einen Wechsel von Max Verstappen zu Aston Martin in der Vergangenheit scheinen endgültig vom Tisch zu sein, nachdem Verstappen bei Red Bull bleibt. Das Team betont unterdessen wiederholt, mit Stroll und Alonso zufrieden zu sein.

Ralf Schumachers Analysen zeigen die Herausforderungen für Aston Martin und McLaren in der hart umkämpften Formel 1-Saison 2025 deutlich auf. Während McLaren den Titel anstrebt, steht Aston Martin vor schwierigen Entscheidungen, um seine Zukunft neu zu gestalten. Fans können sich auf spannende nächste Rennen freuen.

