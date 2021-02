Formel 1: Aston Martin enthüllt neue Details zu Vettel-Auto – „Große Veränderung“

Die Formel 1 geht in die heiße Phase, die ersten Teams haben ihr Auto für die Saison 2021 bereits vorgestellt.

Der neue Formel 1-Wagen von Aston Martin wird am nächsten Mittwoch vorgestellt. Schon jetzt enthüllte das Vettel-Team erste Details zum neuen Boliden.

Formel 1: Erste Details zu neuem Aston Martin enthüllt

Nach 61 Jahren Abstinenz kehrt die Edelmarke Aston Martin zurück in die Formel 1. Der Namenswechsel von Racing Point zu Aston Martin bringt nicht nur eine neue Farbe, sondern auch ein verändertes Auto mit sich.

„Ungefähr 50% der DNA des 2020-Autos wurden in die Maschine 2021 übertragen, da die FIA ​​vorschrieb, dass ein Großteil des letztjährigen Fahrgestells übertragen wird, um die Entwicklungskosten im Zusammenhang mit COVID-19-Beschränkungen zu senken“, heißt es in auf der Homepage von Aston Martin.

Rund 50 Prozent des Racing Points steckt im Aston Martin. Foto: HOCH ZWEI/Pool/XPB Images

Seit August 2020 arbeitete Aston Martin mit Hochdruck daran, den Wagen für die neue Saison schneller zu machen. „Entwicklungen wie die Aerodynamik der Oberfläche und ein Tokensystem für homologierte Teile bedeuten, dass Innovation immer noch im Vordergrund steht“, verspricht Aston Martin.

Von der Umstellung zu Aston Martin erhofft sich der Rennstall einen klaren Fortschritt. „Mit Aston Martin im Rücken können wir vorwärts gehen. Es war eine große Veränderung für uns“, erklärte Produktionsdirektor Bob Halliwell.

Vettel-Team arbeitet schon jetzt DARAN

Das ist aber nicht alles, was Aston Martin verraten hat. Bereits zu Saisonbeginn will die Traditionsmarke ein erstes Upgrade an den Start bringen.

Ist Vettels neuer Wagen schneller als die Ferrari-Gurke von 2020? Foto: imago images/HochZwei

Zudem arbeitet das Team von Sebastian Vettel schon seit Anfang des Jahres an der Entwicklung des Wagens für die Saison 2022. Dann steht eine große technische Revolution in der Formel 1 an.

Die Königklasse des Motorsports will die Kosten senken und den Fokus wieder mehr aufs Racing legen. „Die Autos sind schneller, aber sie sind grauenhafte Rennautos, wenn es ums Racing geht“, hatte Formel 1-Boss Ross Brawn erklärt. Das soll sich 2022 endlich wieder ändern. Für viele Teams ist das die Chance Mercedes vom Thron zu stoßen.