Formel 1: Beben im Vettel-Team – kommt es jetzt zur Trennung?

Die erste Saison in der Formel 1 seit 1960 hat sich Aston Martin ganz anders vorgestellt. Erfolge sind Mangelware, längst konzentriert sich alles im Rennstall auf die nächste Saison.

Doch nun könnte ein Paukenschlag im Team von Sebastian Vettel alles durcheinanderwirbeln. Gerüchte über einen Abschied von Teamchef Otmar Szafnauer machen in der Formel 1 plötzlich die Runde.

Formel 1: Verlässt Otmar Szafnauer Vettel-Team Aston Martin?

Laut der französischen Fachzeitung „Autohebdo“ liebäugelt der Boss von Sebastian Vettel mit einem Wechsel zu Alpine. Dort liebäugelt Davide Brivio offenbar mit einer Rückkehr in die MotoGP.

In der Formel 1 bahnt sich ein Paulkenschlag an. Verliert Sebastian Vettel (l.) seinen Chef Otmar Szafnauer? Foto: imago images/Motorsport Images

Brivios Abschied nach nur einem Jahr in der Formel 1 gilt inzwischen als wahrscheinlich, auch weil Alpine-Boss Laurent Rossi bereits über Umstrukturierungen in seinem Rennstall spricht. „Es könnte am Ende der Saison Änderungen geben“, sagte er am Rande des Mexiko-Rennens.

Mit seinen ambitionierten Zielen, Alpine in 100 Rennen zu einem Spitzenteam zu machen, hat Rossi offenbar Aston-Martin-Teamchef Szafnauer ins Visier genommen.

Ein Abgang vom Vettel-Team wäre nicht weniger als ein Paukenschlag. Szafnauer machte aus Force India (später Racing Point) ein Spitzenteam, hatte auch nach der Übernahme von Aston Martin große Pläne.

Formel 1: Verlässt Otmar Szafnauer Aston Martin? Foto: imago images/Nordphoto

Vettel-Verpflichtung womöglich gegen den Willen Szafnauers

Eben diese Übernahme spielt jedoch laut „Autohebdo“ in den Abschiedsgedanken Szafnauers eine Rolle. Das Verhältnis zu seinem Chef Lawrence Stroll soll nicht frei von Schwierigkeiten sein. Der massive Erfolgsdruck, den der Besitzer ausübt, soll ihm ein wenig die Freude an der Arbeit genommen haben.

Und auch bei ihren wichtigsten Entscheidungen waren die beiden Führungsfiguren offenbar nicht einer Meinung. Experten munkeln, dass Szafnauer nur äußerst widerwillig Sergio Perez gehen ließ, um Sebastian Vettel zu verpflichten.

Sebastian Vettel und sein Boss Otmar Szafnauer. Foto: imago images/Motorsport Images

Zur Saison 2021 schloss sich Vettel dem britischen Rennstall an, nachdem Ferrari ihn unwürdig vor die Tür gesetzt hatte.

Welche Rolle spielt Martin Whitmarsh?

Mehrere Beobachter sehen bei den Abschiedsgedanken von Szafnauer eine tragende Rolle in Martin Whitmarsh.

Martin Whitmarsh wurde Otmar Szafnauer vor die Nase gesetzt. Foto: picture alliance / empics

Mehrere Beobachter sehen bei den Abschiedsgedanken von Szafnauer eine tragende Rolle in Martin Whitmarsh.

Der Ex-McLaren-Teamchef war erst vor wenigen Wochen ins Team gekommen und sorgt dort womöglich für Unruhe.