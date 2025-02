Formel 1: Aston Martin macht es offiziell – Fans drehen sofort durch

Tag für Tag rückt der Saisonstart in der Formel 1 immer näher. Doch noch bevor am 16. März in Australien erstmals die Ampeln erlöschen, stehen noch einige Highlights bevor. Die Wintertests in Bahrain, das große Launch-Event in London – und die Enthüllungen der neuen Autos jedes einzelnen Teams.

Aston Martin hat nun offiziell gemacht, wann die Fans den ersten Blick auf das Auto von 2025 werfen dürfen. Während die Lackierung bereits bei der Mega-Show „F1 75 Live“ präsentiert wird, lässt der britische Rennstall fünf Tage später auch die letzten Hüllen fallen.

Formel 1: Aston Martin mit Verkündung

Am 23. Februar, so verkündete die Edelmarke, wird der neue AMR25 gelauncht. „Merken Sie sich das Datum und bereiten Sie sich darauf vor, das Ungesehene zu erleben“, gibt sich das Team mysteriös. Für mehr Infos müssen sich die Fans wohl noch gedulden. Schon kurz nach dieser Verkündung wird klar: Das fällt vielen ziemlich schwer.

+++ Formel 1: Paukenschlag bei Red Bull! Rennstall gibt es bekannt +++

Schon die große Launch-Show, die 2025 in London erstmals stattfinden wird, hat für große Euphorie gesorgt (hier mehr). Dabei werden die zehn Teams dort lediglich ihre neue Lackierung für die anstehende Saison enthüllen. Erste Blicke auf das 2025er Rennauto geben die Rennställe dann doch lieber selbst bei eigenen Launches.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Der AMR25 jedenfalls wird schon sehr kurz nach der Vorstellung seine ersten Runden drehen. Wie Aston Martin ebenfalls erklärte, findet nur einen Tag später ein Werbe-Event statt, bei dem das Auto auf dem Bahrain International Circuit fahren wird. Dort, wo nur zwei weitere Tage später ab dem 26. Februar die Wintertests steigen, auf denen es für das Fahrer-Duo Lance Stroll und Fernando Alonso erstmals richtig ernst wird.