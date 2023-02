Formel 1: Bitterer Ausfall kurz vor Saisonstart – Fahrer in Unfall verwickelt

Für einen Fahrer beginnt die neue Saison in der Formel 1 überhaupt nicht nach Plan. Wenn am kommenden Wochenende alle Piloten ihre neuen Wagen testen dürfen, kann einer nur zuschauen. Lance Stroll wird bei den Wintertests nicht an den Start gehen.

Das bestätigte Aston Martin am Montagnachmittag (20. Februar). Der Grund: Bei seiner Vorbereitung wurde Stroll am Wochenende in einen Fahrradunfall verwickelt. Wie plant Aston Martin nun, das große Ambitionen in der Formel 1 hat?

Formel 1: Fahrradunfall bei Vorbereitung

Diese Nachricht kommt für Stroll und seinen Rennstall zur Unzeit. Die Wintertests in Bahrain nutzen die Teams traditionell, um Finetuning am neuen Wagen zu betreiben. Während die Piloten sich an ihren fahrbaren Untersatz gewöhnen, schauen die Ingenieure und Mechaniker, ob man bis zum Saisonstart noch viel am Wagen schrauben muss.

Stroll kann am kommenden Wochenende dagegen nur zuschauen. Der Kanadier sei am Wochenende beim Radfahren in Spanien „in einen leichten Unfall verwickelt“ gewesen, teilte Aston Martin mit. Die Verletzungen, die er sich der Formel-1-Pilot dabei zuzog, zwingen ihn zur Pause.

Hoffnung auf Saisonstart

Was genau Stroll fehlt, konkretisiert sein Arbeitgeber nicht. Allerdings geht man beim britischen Rennstall von einer „schnellen Genesung“ aus. Zu einem möglichen Ausfall beim ersten Formel-1-Rennen am 5. März äußert man sich nicht.

Lediglich heißt es, Stroll werde fortan täglichen Überprüfungen unterzogen. Bezüglich des Einsatzes beim Bahrain-GP will Aston Martin zu gegebener Zeit ein Update geben. Stroll gibt sich kämpferisch: „Ich bin motiviert, mich so schnell wie möglich von diesem Rückschlag zu erholen.“

Formel 1: Wer steigt ins Auto?

Bleibt die Frage, wer für ihn die Testfahrten bestreiten wird. Gesetzt ist natürlich Neuzugang und Doppelweltmeister Fernando Alonso. Der Altmeister steht vor seinem ersten Auftritt im grünen Flitzer.

Bei den Wintertests der Formel 1 darf jeweils nur ein Auto pro Team gleichzeitig auf der Strecke sein. Für gewöhnlich teilen sich die beiden Stammfahrer also die Testzeit. Wie Aston Martin nun verkündete, darf am ersten Testtag Ersatzfahrer Felipe Druogovic fahren.