Formel 1: Aston Martin macht es offiziell – ER steigt ins Cockpit

Aston Martin treibt die Ausbildung einer Formel-1-Hoffnung weiter voran. Wie das Team jetzt offiziell bekannt gab, wird Jak Crawford schon bald einen Test mit einer Formel-1-Hoffnung absolvieren.

Der 19-Jährige soll am 5. Juni auf dem Red-Bull-Ring in Österreich die Chance bekommen, den AMR22 zu fahren. Es ist der nächste Schritt auf seinem Weg in die Formel 1.

Formel 1: Crawford testet für Aston Martin

Seit Anfang des Jahres ist Jak Crawford ein Teil des Aston Martin Young Driver Development Programme. Im Rahmen des Programms erhält er Fitnesstraining, Medientraining und häufige Fahrsimulator-Sitzungen im AMR Technology Campus. Zudem ist er regelmäßig bei den Rennen am Kommandostand und in der Garage dabei.

Nun soll der nächste Schritt erfolgen. Crawford wird in Österreich auf dem Red-Bull-Ring einen Test mit dem AMR22, dem Formel-1-Boliden von 2022, absolvieren und dort wichtige Erfahrungen sammeln.

„Mit dem Aston Martin Aramco Formula One Team zu testen ist mehr als nur ein wahr gewordener Traum; es ist ein wichtiger und aufregender Schritt auf meiner Motorsportreise“, sagte Crawford.

„Ich kann es kaum erwarten“

Er betont: „Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance, ein F1-Auto zu fahren, mehr vom Team zu lernen und mich noch weiterzuentwickeln. Ich möchte dem Aston Martin Aramco Formula One Team dafür danken, dass es an mich geglaubt und mir diese Chance gegeben hat. Ich kann es kaum erwarten, am 5. Juni in Österreich auf die Strecke zu gehen.“

Seit 2023 fährt Crawford in der Formel 2, war zunächst Teil des Red-Bull-Juniorprogramms. Seit 2024 gehört er zu Aston Martin. In der aktuellen Formel-2-Saison liegt er in der Fahrerwertung auf Rang elf.