Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Aston Martin verkündet „wichtigen Meilenstein“

2026 werden in der Formel 1 die Karten neu gemischt. Die Rennserie bekommt ein komplett neues Reglement mit neuen Motoren. Für alle Rennställe ist es das Ziel, dort sofort richtig gut dazustehen.

Aston Martin hat auf dem Weg dahin nun den nächsten Schritt gemacht. Der Formel-1-Rennstall verkündete nun die Zusammenarbeit mit drei großen Unternehmen. Dies soll die Leistungen des Teams in Zukunft deutlich steigern.

Formel 1: Aston Martin Partner arbeiten alle zusammen

Aramco, Honda und Valvoline – diese drei Unternehmen arbeiten bereits mit Aston Martin und gehen in Zukunft noch enger Hand in Hand. Der Rennstall verkündet nun eine strategische Partnerschaft. Erdöl-Riese Armaco ist ohnehin Hauptsponsor von Aston Martin, Valvoline gehört auch zu den Sponsoren und Honda wird am 2026 die Motorenhersteller von Aston Martin in der Formel 1.

„Aramco wird fortschrittliche Kraftstoffe liefern, während Honda ein neues Werksaggregat entwickelt, das eine 50:50-Aufteilung zwischen Elektro- und Verbrennungskraft beinhaltet. Darüber hinaus wird Valvoline hochmoderne Schmierstoffe für das Triebwerk bereitstellen und sein Know-how aus 150 Jahren Erfahrung in der Automobil- und Industrietechnik einbringen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Alle Parteien würden mit dem Ziel zusammenarbeiten, das Team in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit an die Spitze zu bringen.

„Werden unsere Leistung auf der Rennstrecke steigern“

Teambesitzer Lawrence Stroll erklärte: „Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt auf unserem Weg zur Formel-1-Saison 2026 – mit dem Ziel, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Die Zusammenarbeit mit Aramco, Valvoline Global und Honda schreitet nun zügig voran, und wir sind auf dem besten Weg, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen.“

Weiter sagte er: „Die gemeinsamen Anstrengungen bei der Entwicklung von fortschrittlichen Kraft- und Schmierstoffen, zusammen mit unserem neuen Honda-Aggregat, werden unsere Leistung auf der Rennstrecke steigern, und wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft allen Beteiligten großen Erfolg bringen wird.“