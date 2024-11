Formel 1: Faustdicke Überraschung! Personal-Hammer bei Aston Martin

Faustdicke Überraschung in der Formel 1!

Dan Fallows ist nicht mehr leitender Technischer Direktor bei Aston Martin. Das gab der Formel-1-Rennstall in einem kurzen Statement am Dienstagmittag (12. November) bekannt. Die Hintergründe bleiben zunächst unklar.

Formel 1: Fallows bei Aston Martin abgesägt

Mit Pauken und Trompeten wechselte Fallows 2022 noch von Red Bull zu Aston Martin. Die britische Traditions-Automarke soll ziemlich viel Geld locker gemacht haben, um den ehemaligen Aerodynamik-Boss des Brauserennstalls nach Silverstone zu locken.

+++ Formel 1: Hammer-Deal unter Dach und Fach! Team gibt es offiziell bekannt +++

Nach nur zwei Jahren als Technischer Direktor ist für Fallows nun aber schon wieder Schluss. Der Rennstall verkündete am Dienstag, dass der 50-Jährige schon seit Anfang November nicht mehr seiner Rolle als Technischer Direktor nachgeht. Fallows soll allerdings weiterhin Teil des Konzerns bleiben. Wer seine Nachfolge antritt und welche Rolle er nun selbst übernimmt, ist unklar.

Situation bei Aston Martin unklar

Fallows sagte zu seinem Aus als Technischer Direktor: „In meiner Zeit bei Aston Martin war es eine Freude und ein Privileg, das technische Team auf seinem Weg zu Renn- und Meisterschaftssiegen zu begleiten. Es ist für mich an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben, aber ich freue mich auf die zukünftigen Erfolge des Teams, von denen ich sicher bin, dass sie bald kommen werden.“

Aus sportlicher Sicht lief es für Aston Martin zuletzt nicht wirklich zufriedenstellend. Die Entwicklung zeigte in den letzten Monaten eher nach unten. In den Kampf um die Podiumsplätze konnten Fernando Alonso und Lance Stroll in diesem Jahr nicht eingreifen.

Das könnte dich auch interessieren:

Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich Aston Martin nach dem Fallows-Hammer nun aufstellt. Mit Star-Designer Adrian Newey, Ferrari-Technikchef Enrico Cardile und Mercedes-Motorenchef Andy Cowell verpflichtete der Rennstall zuletzt einige weitere bekannte Namen.