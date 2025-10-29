Formel 1: Fahrer-Entscheidung für 2026 gefallen! Team macht es offiziell

Die Formel-1-Saison neigt sich dem Ende zu und bei den Teams werden nach und nach wichtige Entscheidungen mitgeteilt. In den meisten Fällen geht es um die Fahrer für die kommenden Jahre.

So auch bei Aston Martin. Der Rennstall hat mitgeteilt, dass Jak Crawford ab 2026 fest zum Team gehören wird. Er wird nämlich Ersatzfahrer und im Falle eines Ausfalls von Fernando Alonso oder Lance Stroll ins Cockpit steigen.

Formel 1: Aston Martin macht es offiziell

„Ich bin unglaublich stolz als dritter Fahrer für 2026 bestätigt worden zu sein. Es ist ein großer Moment in meiner Karriere und eine große Motivation, weiter zu lernen und meinen Beitrag zu leisten,“ sagte das 20-jährige Formel-1-Talent nach der Bekanntgabe.

Der Texaner ist kein Neuling im System. Schon seit 2024 gehört er zum Nachwuchsprogramm der Briten. In dieser Zeit spulte er über 2.000 Kilometer in den Formel-1-Boliden ab. Erst am vergangenen Wochenende durfte er in Mexiko sein erstes offizielles Freies Training bestreiten – am Steuer des AMR25 von Lance Stroll.

Mit diesem Auftritt sammelte Crawford nicht nur wertvolle Erfahrung, sondern auch Pluspunkte bei den Verantwortlichen. Sein Einsatz unter den Augen von Teamchef Andy Cowell überzeugte auf ganzer Linie. Der 20-Jährige blieb ruhig, präzise und zeigte, dass er den Sprung in die Formel 1 ernsthaft anstrebt.

„Es ist großartig“

Teamchef Cowell fand nach dem Debüt deutliche Worte des Lobes: „Es ist großartig zu sehen, wie Jak sich zu unserem dritten Fahrer für 2026 entwickelt. In den letzten beiden Jahren hat er seinen Wert als Schlüsselmitglied unseres Fahrerkaders unter Beweis gestellt und wertvolle Erfahrung und Testkilometer gesammelt. Auch Jaks Leistungen in der Formel 2 waren herausragend, und wir freuen uns, seine Entwicklung in seiner zunehmend wichtigeren Rolle weiter zu unterstützen.“

Crawford gilt schon jetzt als einer der spannendsten US-Talente der neuen Formel-1-Generation. Mit Aston Martin bekommt er nun eine echte Chance, sich im Umfeld eines Topteams zu beweisen. Ob er 2026 tatsächlich Rennluft schnuppern darf, hängt von vielen Faktoren ab.