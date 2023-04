Formel 1: Heftige Enttäuschung für die Fans – „Sagt viel aus“

Vier lange Wochen mussten die Fans ohne die Formel 1 auskommen. Weil für den in China geplanten Grand Prix kein Ersatz gesucht wurde, gab es eine Frühlingspause. Umso mehr freute man sich auf das Rennen in Aserbaidschan.

Der enge Straßenkurs in Baku verspricht eigentlich in jedem Jahr jede Menge Action, Spannung und Schrott-Teile. In der Qualifikation und im Sprint sah es auch vielversprechend aus. Das Hauptrennen am Sonntag mutierte aber zu einem Schnarch-Rennen.

Formel 1: Langweiliges Rennen in Baku

Überraschend ging Charles Leclerc von der Pole Position ins Rennen. Allerdings war schnell klar: Auch am heutigen Tag konnte der Monegasse die Red Bulls nicht im Zaum halten. Bereits nach wenigen Runden waren Max Verstappen und Sergio Perez an ihm vorbei.

++ Formel 1 – Aserbaidschan-GP im Live-Ticker: Perez schlägt Verstappen – Chaos bleibt aus ++

Der Doppelsieg zeichnete sich also früh ab. Für ein bisschen Spannung sorgte lediglich Nyck de Vries, der ein Safety-Car verursachte. Weltmeister Verstappen war gerade erst in der Box und fiel so hinter Perez und Leclerc zurück. Den Formel-1-Dominator kostete das zwar den Sieg, aber Platz zwei schnappte er sich dennoch ohne Mühe zurück.

Fans enttäuscht

Nach 51 Runden wurde Perez letztlich mit der karierten Flagge abgewunken. Für viele Zuschauer am Fernsehen eine Erlösung. Denn Spannung und Action gab es an diesem Tag in Baku wirklich gar nicht. Dementsprechend fielen auch die vielen enttäuschten Reaktionen aus:

„Dass man während des Rennens über die RB-Strategie mit Alpha Tauri spricht, sagt viel über den Unterhaltungswert des Rennens aus.“

„Das Rennen ist so langweilig, ich hoffe mal, Alpine und Haas vergessen nicht, dass Ocon und Hülki noch stoppen müssen.“

„Die F1 Rennen sind mittlerweile zu den produktivsten Sessions fürs Videoschneiden bei mir geworden.“

„Jetzt bitte einmal alle auf Softs und dann 7 Runden Chaos.“

„Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir uns die letzte rote Flagge aus Australien für heute aufgespart.“

Formel 1: Auch die Fahrer sind bedient

Eine Einschätzung, die übrigens auch die Fahrer teilten. „Es war kein ereignisreiches Rennen. Ich bin Ocon gefühlt Jahre hinterhergefahren“, erklärte beispielsweise Nico Hülkenberg nach dem Rennen.

Weitere Nachrichten für dich:

Jetzt hoffen alle, dass das nächste Rennen wieder attraktiver wird. Schon in einer Woche geht es für die Formel 1 nach Miami.