Formel 1 – Aserbaidschan-GP im Live-Ticker: Bittere Nachricht vor Sprint-Premiere! ER ist nicht dabei

Nach vier Wochen Pause ist die Formel 1 zurück. Der Große Preis von Aserbaidschan steht diesem Wochenende (28. April – 30. April) an – und wartet mit einer großen Neuerung auf. Das erste Sprint-Rennen wird gefahren.

Für den Aserbaidschan-GP hat die Formel 1 eine dicke Änderung vorgenommen. Das Rennwochenende ist komplett überarbeitet worden. Man darf gespannt sein, wie das umstrittene Format schließlich auf der Strecke funktioniert.

Formel 1 – Aserbaidschan-GP im Live-Ticker

Mit dem Aserbaidschan-GP geht es in der Formel 1 endlich weiter. Nach vier Wochen Pause heulen die Motoren wieder auf. Für Teams war genug Zeit, um die Autos zu überarbeiten und sich auf das neue Sprint-Format einzustellen.

Du willst nichts vom Formel-1-Wochenende verpassen? Dann bist du hier genau richtig. Wir halten dich in unserem Live-Ticker über den Aserbaidschan-GP auf dem Laufenden.

Zeitplan Aserbaidschan-GP

1. Training: Freitag, 28. April 2023, ab 11.30 Uhr

Qualifying: Freitag, 28. April 2023, ab 15.00 Uhr

Sprint-Shootout: Samstag, 29. April 2023, ab 10.30 Uhr

Sprint: Samstag, 29. April 2023, ab 15.30 Uhr

Rennen: Sonntag, 30. April 2023, ab 13.00 Uhr

Sprint-Rennen | 11/17

Perez (Red Bull) Leclerc (Ferrari) Verstappen (Red Bull) Russell (Mercedes) Sainz (Ferrari) Alonso (Aston Martin) Hamilton (Mercedes) Stroll (Aston Martin) Albon (Williams) Piastri (McLaren) Hülkenberg (Haas) Magnussen (Haas) Gasly (Alpine) Zhou (Alfa Romeo) Bottas (Alfa Romeo) De Vries (AlphaTauri) Ocon (Alpine) Norris (McLaren)

OUT Sargeant (Williams)

OUT Tsunoda (AlphaTauri)

8/17: Führungswechsel: Perez geht an Leclerc vorbei!

6/17: Leclerc gewinnt auch den Restart. Verstappen holt sich Platz drei zurück und hinten macht Alonso Plätze gut.

4/17: Das SafetyCar kommt rein. Tsunoda war kurzeitig zurück auf der Strecke, sein Auto ist aber offenbar zu stark beschädigt.

1/17: Tsunoda schlägt an der Bande ein, ein Reifen fliegt ab. Das SafetyCar muss kommen. Es liegen zu viele Teile auf der Strecke.

Start: Charles Leclerc erwischt einen Super-Start und zieht gleich davon, Perez bleibt dahinter. Verstappen ist in großen Schwierigkeiten und muss Russell vorbeiziehen lassen.

15.26 Uhr: Alles ist angerichtet: In wenigen Minuten startet der erste Sprint des Jahres.

14.47 Uhr: Bittere Nachricht für Rookie Logan Sargeant. Er kann nicht am Sprint teilnehmen. Der Williams ist zu stark beschädigt.

11.23 Uhr: Und damit verabschieden wir uns bis in knapp vier Stunden. Dann steigt das erste Sprintrennen der Saison.

11.20 Uhr: Beinahe neues Drama! Leclerc wirft das Auto in Kurve Fünf weg – und holt trotzdem die Pole. Perez und Verstappen können dessen Zeit nicht toppen. Damit startet der Ferrari auch im Sprint von ganz vorne.

11.10 Uhr: SQ3 ist auf dem Weg. Wer holt sich die Pole für den Sprint?

11.05 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag, Hülkenberg und Sainz sorgen für gelbe Flaggen, ansonsten sehen wir aber ungehindertes Racing. Raus sind Piastri, Hülkenberg, Ocon, Magnussen und Sargeant. Kurios: Obwohl Norris es ins SQ3 schafft wird er gleich nicht mitfahren, da er keinen roten Reifensatz mehr hat. Dieser ist für den letzten Durchgang allerdings Pflicht!

10.55 Uhr: Und damit geht es ins SQ2. Zehn Minuten haben die Fahrer jetzt.

10.43 Uhr: SQ1 (wie der erste Shootout-Quali-Teil offiziell heißt) endet – natürlich – mit einer roten Flagge. Logan Sargeant zerlegt sein Auto in Kurve 15 und sorgt für einen vorzeitigen Abbruch der Session. Ironischerweise kommt er dadurch in SQ2, wo er definitiv nicht starten wird. Raus sind Zhou, Bottas, Tsunoda, Gasly und de Vries.

10.30 Uhr: Auf geht es. Mal sehen, ob es heute erneut viele Crashes gibt. Denn die Fahrer starten komplett kalt in die verkürzte Qualifikation.

10.09 Uhr: Nochmal zur Erinnerung: Der heutige Tag fungiert völlig losgelöst von der Qualifikation gestern. Was heute passiert, hat keine Auswirkungen auf den GP am Sonntag.

29. April, 09.09 Uhr: Da sind wir auch schon wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Zu ungewohnter Uhrzeit beglückt uns die Formel 1 heute mit Action. Ab 10.30 Uhr steigt das sogenannte Sprint-Shootout. Wir sind gespannt …

16.35 Uhr: Damit steht die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag fest. Morgen ist dann der Sprinttag inklusive Shootout und Sprintrennen.

16.32 Uhr: Ferrari ist zurück. Die Scuderia hat offenbar in der vierwöchigen Pause ordentlich was gefunden. Leclerc steht zum dritten Mal in Folge in Baku auf der Pole. Verstappen und Perez starten direkt dahinter.

16.28 Uhr: Max Verstappen ist geschlagen, Charles Leclerc holt sich die Pole!

16.10 Uhr: Überraschung in Q2! George Russell (Mercedes) ist raus! Mit ihm müssen Sargeant, Bottas, Albon und Ocon die Segel streichen.

15.46 Uhr: Nach 45 Minuten ist Q1 dann auch mal vorrüber. De Vries, Gasly und Magnussen, Hülkenberg und Zhou sind raus.

15.43 Uhr: Nächster Ausfall. Magnussen muss seinen Wagen in der Garage parken, für ihn geht es nicht mehr weiter.

15.37 Uhr: Die Strecke ist wieder frei. Weiter geht’s!

15.29 Uhr: Der nächste Bitte! Dieses Mal schlägt Pierre Gasly in der Bande ein und muss seinen Wagen abstellen. Für ihn scheint Baku überhaupt kein gutes Pflaster zu sein. Schon im Training hatte er mit Hydraulikproblemen zu kämpfen. Das Qualifying ist wieder unterbrochen.

15.08 Uhr: Rote Flagge! Qualifying unterbrochen. Nyck de Vries setzt seinen AlphaTauri in die Bande. Damit geht seine bislang verkorkste Saison weiter.

15.00 Uhr: Ungewohnte Zeit, doch jetzt geht’s schon los mit dem Qualifying für den Großen Preis von Aserbaidschan.

14.58 Uhr: Pierre Gasly kann fahren. Sein Team hat es geschafft.

14.36 Uhr: Bei Pierre Gasly wird es ein Rennen gegen die Zeit. „Wir können bestätigen, dass das Fahrgestell intakt ist und das Team außerordentlich hart daran arbeitet, das Getriebe und die Antriebseinheit auszutauschen. Es wird eng, aber wir wollen für das Qualifying bereit sein“, teilte das Team mit.

13.22 Uhr: Das Ergebnis aus FP1:

12.21 Uhr: Erste Schock-Nachricht: Sowohl Alpine-Pilot Pierre Gasly (Hydraulikschaden) als auch Haas-Fahrer Kevin Magnussen müssen das Training abbrechen. Die Auswirkungen auf das Wochenende können riesig sein. Schon heute Nachmittag (15 Uhr) findet das Qualifying für das Rennen am Sonntag statt. Zeit zu trainieren, gibt es jetzt keine mehr. Das ist die große Gefahr des neuen Formats.

11.30 Uhr: Das 1. Freie Training ist gestartet.

11.21 Uhr: Der aktuelle WM-Stand:

Max Verstappen (Red Bull) 69 Sergio Perez (Red Bull) 54 Fernando Alonso (Aston Martin) 45 Lewis Hamilton (Mercedes) 38 Carlos Sainz (Ferrari) 20 Lance Stroll (Aston Martin) 20 George Russell (Mercedes) 18 Lando Norris (McLaren) 8 Nico Hülkenberg (Haas) 6 Charles Leclerc (Ferrari) 6

10.02 Uhr: Einen neuen Anreiz sollen übrigens auch Punkte bringen. Inzwischen gibt es mehr Punkte für den Sprint (8-7-6-5-4-3-2-1). Der Erstplatziert sahnt acht Zähler ab.

09.45 Uhr: So funktioniert das Sprint-Shootout: Das Shootout funktioniert ähnlich wie das normale Qualifying. Die große Änderung ist der Faktor Zeit. So sind die einzelnen K.O.-Runden alle einen Tick kürzer – das Q1 statt 18 nur 12 Minuten, das Q2 statt 15 nur 10 Minuten und das Q3 statt 10 nur 8 Minuten.

09.12 Uhr: Die größte Neuerung an diesem Wochenende ist das Sprint-Format. Zum aller ersten Mal gibt es in der Formel 1 nur ein einziges Training am Freitagvormittag. Der neue Zeitplan sieht wie folgt aus: Am Freitagabend findet das Qualifying zum Rennen am Sonntag statt. Am Samstagmorgen ein „Shootout“ für den Sprint am Samstagnachmittag.

09.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Aserbaidschan. Nach vier Wochen Pause ist die Formel 1 endlich wieder zurück – und das mit einigen Neuheiten.