Kurz vor dem Rennen – Formel 1 verkündet Baku-Hammer

Der Stadtkurs von Baku ist noch nicht so lange im Rennkalender, hat es aber ganz schnell in die Herzen der Formel-1-Fans geschafft. Eine irre Mischung aus Stadtkurs und Highspeed macht das Rennen extrem anspruchsvoll und spannend anzuschauen.

Kurz bevor die Formel 1 auch 2025 ihr Rennen dort austrägt, verkündete sie nun einen echten Hammer: Der Vertrag mit der Rennstrecke wurde langfristig verlängert. Bis mindestens 2030 bleibt den Fans der Kurs erhalten.

Formel 1 verlängert mit Baku-GP

2016 wurde erstmals ein Königsklassen-Rennen in Aserbaidschan ausgetragen. Und es kam auf Anhieb gut an. Seither ist Baku eine feste Station im F1-Rennkalender und wird es – das ist jetzt klar – auch weiterhin bleiben. Nur einen Tag vor dem Grand Prix (hier alles zum Rennen) und Minuten vor dem Qualifying verkündete die Rennserie die Vertragsverlängerung mit dem Aserbaidschan-GP.

Bis 2030 ist Baku jetzt noch fest im Rennkalender. „Die Stadt Baku strahlt eine unglaubliche Energie aus und seit unserem ersten Grand Prix hier im Jahr 2016 wird die Formel 1 von den Menschen in Aserbaidschan stets herzlich und enthusiastisch empfangen“, schwärmt F1-Präsident Stefano Domenicali. „Die Rennstrecke ist einzigartig, mit technischen Abschnitten und langen Geraden, die entlang der atemberaubenden Küste und der historischen Altstadt führen und jedes Jahr ein ereignisreiches und unterhaltsames Rennen bieten.“

„Im Laufe der Jahre hat sich der Große Preis von Aserbaidschan zu einem der mit größter Spannung erwarteten Rennen im F1-Kalender entwickelt und bietet nicht nur spannende Action auf der Strecke, sondern auch die Schönheit, Energie und Gastfreundschaft unserer Hauptstadt“, sagt auch Farid Gayibov, Aserbaidschans Sportminister.