Formel 1 in Baku im Live-Ticker: Albtraum-Rennen für Ferrari ++ Red Bull jubelt

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende (10. Juni – 12. Juni) zu Gast in Aserbaidschan. Das nächste Stadtrennen steht an.

Nach einer Woche Pause geht es in der Formel 1 beim Aserbaidschan-GP wieder um Punkte. Punkte, die auch Mick Schumacher gerne endlich einfahren möchte. Ob es dem Deutschen in Baku gelingen wird? Währenddessen kämpfen Red Bull und Ferrari einsam an der Spitze um die Rennsiege.

Formel 1 – Aserbaidschan-GP im Live-Ticker

Wer gewinnt den Großen Preis von Aserbaidschan? Wie schlagen sich die deutschen Fahrer Sebastian Vettel und Mick Schumacher auf dem Stadtkurs?

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Aserbaidschan. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Alle Informationen rund um das Formel 1-Wochenende in Baku bekommst du hier bei uns Live-Ticker!

Formel in Baku | 51/51

Verstappen (Red Bull) Perez (Red Bull) Russell (Mercedes) Hamilton (Mercedes) Gasly (Alpha Tauri) Vettel (Aston Martin) Alonso (Alpine) Ricciardo (McLaren) Norris (McLaren) Ocon (Alpine) Bottas (Alfa Romeo) Albon (Williams) Tsunoda (Alpha Tauri) Schumacher (Haas) Latifi (Williams)

OUT Sainz (Ferrari)

OUT Leclerc (Ferrari)

OUT Zhou (Alfa Romeo)

OUT Magnussen (Haas)

OUT Stroll (Aston Martin)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Nach dem Rennen: Mit dem Doppel-Sieg übernimmt Red Bull auch die Doppel-Führung in der Gesamtwertung. Perez zieht an Leclerc vorbei

Verstappen (Red Bull) 150 Punkte Perez (Red Bull) 129 Punkte Leclerc (Ferrari) 116 Punkte Russell (Mercedes) 99 Punkte Sainz (Ferrari) 83 Punkte Hamilton (Mercedes) 62 Punkte

+++ Formel 1: Sorge um Lewis Hamilton – „Einfach brutal“ +++

Ziel: Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Aserbaidschan. Doppel-Sieg für Red Bull! Sebastian Vettel landet auf einem starken sechsten Rang - ohne den Verbremser wäre sogar mehr drin gewesen.

48/51: Stroll stellt seinen Wagen auch noch in der Garage ab.

40/51: Tsunoda fährt doch weiter! Beim Japaner wird das DRS kurz mit Tape geflickt, danach kommt er wieder auf die Strecke.

38/51: Ausfall Nummer fünf: Das DRS von Tsunoda ist kaputt, er wird von der Rennleitung aus dem Rennen gezogen. Vettel wird's freuen.

34/51: Zahlreiche Teams haben die Chance genutzt und unter dem VSC gestoppt. Vettel macht einen Platz gut.

33/51: Und da ist Ausfall Nummer vier: Technischer Defekt bei Magnussen.

25/51: Vettel überholt Ocon – dieses Mal ohne Verbremser in der Kurve.

24/51: Der nächste Ausfall: Zhou muss sein Auto in der Garage abstellen.

20/51: Motorschaden bei Leclerc!!! Alptraum für Ferrari. Doppel-Aus!

19/51: Jetzt waren auch die Red Bulls beim Boxenstopp.

+++ Formel 1: Fahrer gehen auf die Barrikaden – FIA soll SOFORT eingreifen +++

15/51: Führungswechsel! Verstappen überholt seinen Teamkollegen und übernimmt die Spitze.

14/51: Ist das ärgerlich! Vettel überholt Ocon, verpasst dann aber die Kurve und fällt hinter Tsunoda zurück. Damit gibt er seine gute Position wieder her.

10/51: Zahlreiche Fahrer nutzen das VSC für einen Boxenstopp, doch die Crew patzt. Das dauert ganz schön lange. Vettel gewinnt durch seinen Stopp eine Position, er zieht an Hamilton vorbei.

9/51: Plötzlich steht Carlos Sainz in Kurve vier. Ein Problem mit den Bremsen. Das Aus für den Ferrari-Piloten. Virtual Safety Car.

Start: Mega-Start von Perez. Der Mexikaner zieht gleich an Leclerc vorbei. Vettel kann einen Platz gut machen und rückt auf Platz acht vor. Keine Crashs, alle sind gut durchgekommen.

+++ Formel 1: Schumacher-Boss wütet im TV – „Ihr werdet mich nicht ändern“ +++

13.03 Uhr: Die Autos stehen in der Startaufstellung, die Formation Lap ist absolviert. Gleich gehen die Ampeln aus.

12.43 Uhr: „Hier in Baku ist alles möglich“, sagt Mick Schumacher kurz vor dem Start bei Sky. „Wir hoffen, dass wir den ein oder anderen Platz gut machen.“

12.30 Uhr: Die Autos haben die Boxengasse verlassen und stehen jetzt in der Startaufstellung. In einer halben Stunde geht's los.

12.04 Uhr: Charles Leclerc steht zum vierten Mal in Folge auf der Pole. Ausnutzen konnte er seine Pole-Position zuletzt aber nicht.

11.43 Uhr: Sebastian Vettel zeigt sich wenige Stunden vor dem Rennen in bester Laune. Der Stadtkurs in Baku liegt ihm. Das stellte er schon im Vorjahr bei seinem Podestplatz unter Beweis.

10.58 Uhr: Nach seinem letzten Platz im Qualifying wirkt Mick Schumacher sichtlich angefressen. „Ich bin genervt. Einfach, weil die ganze Situation ein bisschen doof ist. Weil das Auto besser ist als der letzte Platz", so der Haas-Pilot nach der Session gegenüber „Sky".

Doch wie konnte es dazu kommen? Schumacher verweist auf eine Team-Entscheidung. „Wir sind reingekommen, um einen neuen Satz Reifen zu holen, was wahrscheinlich im Nachhinein die falsche Strategie war. Weil wir in dem Fall eine gute Runde weggeschmissen haben", so der F1-Youngster.

Sonntag, 10.09 Uhr: Guten Morgen! Heute steigt die nächste Party in der Formel 1. Um 13 Uhr startet das Rennen. Wer schnappt sich heute wohl den Sieg?

17.39 Uhr: Leclerc schnappt sich die Pole!

Charles Leclerc startet beim Großen Preis von Aserbaidschan von der Pole Position. Der Ferrari-Pilot sicherte sich beim Qualifying den 1. Platz vor den beiden Red-Bull-Piloten Sergio Perez und Max Verstappen.

Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin immerhin auf den 9. Startplatz, während sein Teamkollege Lance Stroll nur auf Platz 19 landete. Für Mick Schumacher hätte es derweil nicht schlechter hätte laufen können. Schumi jr. schloss die Quali auf dem letzten Platz ab und startet am Sonntag auf Rang 20.

11.18 Uhr: Schafft es Mick Schumacher endlich in die Punkte? Der Haas-Pilot erlebt eine schwierige Saison mit zahlreichen Unfällen und bekam dafür auch viel Kritik. Einige Zähler würden ihm definitiv guttun.

Mehr News aus der Formel 1:

10.24 Uhr: In den vergangenen Jahren kam es in Baku zu einigen kuriosen Vorfällen. Auf der sechs Kilometer langen Strecke gibt es ungefähr 300 Gullydeckel. 2019 sorgte ein gelöster Gullydeckel für Aufregung. Kurz nach dem Beginn des Trainings war der damalige Williams-Pilot George Russell in hohem Tempo über den nicht richtig gesicherten Kanaldeckel gefahren und zerstörte sich dabei komplett den Unterboden seines Autos.

Glücklicherweise blieb Russell unverletzt. TV-Bilder zeigten, dass wohl Charles Leclerc zuvor das Metallteil mit seinem Boliden etwas gelöst hatte. Die Stadt Baku hat jetzt reagiert und möchte solch ein Chaos verhindern. Die insgesamt 300 Gullydeckel auf der Strecke wurden alle verschweißt und verschraubt. Bleibt zu hoffen, dass diese auch richtig gesichert wurden.

9.59 Uhr: Max Verstappen führt aktuell die WM-Wertung vor Charles Leclerc an. Doch der Niederländer zittert vor dem Aserbaidschan-GP! Grund dafür sind seine zahlreichen Ausfälle in Baku (Hier alle Infos).

Der aktuelle Stand in der Formel-1-WM

Max Verstappen (Red Bull) 125 Punkte Charles Leclerc (Ferrari) 116 Sergio Perez (Red Bull) 10 George Russell (Mercedes) 84 Carlos Sainz (Ferrari) 83 Lewis Hamilton (Mercedes) 50 Lando Norris (McLaren) 48 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 40 Esteban Ocon (Alpine) 30 Kevin Magnussen (Haas) 15

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) 5

19. Mick Schumacher (Haas) 0

9.33 Uhr: Bevor wir auf das Wochenende in Aserbaidschan schauen, blicken wir noch einmal zurück auf das letzte Rennen. In Monaco gewann Checo Perez das Rennen vor Carlos Sainz und Max Verstappen (Hier gibt’s den Monaco-GP zum Nachlesen!).

9.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Großen Preis von Aserbaidschan. Wir begleiten für das gesamte Wochenende des Rennens.