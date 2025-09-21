Formel 1 – Aserbaidschan-GP im Live-Ticker: FIA-Hammer! Pilot wird disqualifiziert

Der letzte Stopp auf der diesjährigen Europa-Tour der Formel 1 ist eine echte Herausforderung! Beim Großen Preis von Aserbaidschan wartet ein enger wie schneller Stadtkurs auf die Piloten der Königsklasse. Wer hat die Nase vorn?

Die großen Favoriten sind natürlich wieder die McLaren-Jungs Oscar Piastri und Lando Norris. Doch zuletzt zeigte auch Max Verstappen, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Der Große Preis von Aserbaidschan verspricht also wieder jede Menge Formel-1-Spannung.

Formel 1 – Aserbaidschan-GP im Live-Ticker

Von Training über Qualifikation bis hin zum Rennen kann an einem Formel-1-Wochenende viel passieren. Bei unserem Live-Ticker behältst du den Überblick und verpasst nichts von dem, was Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton und Co. in Aserbaidschan treiben.

Startaufstellung:

Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Yui Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams)

10.39 Uhr: In diesem Rennen könnte es die beste Leistung von Carlos Sainz geben. Der Spanier zeigt sich dennoch enttäuscht, wie es derzeit für ihn im Williams läuft.

9.52 Uhr: Einen Paukenschlag gab es nach diesem irren Qualifying übrigens auch noch: Esteban Ocon wurde von der FIA disqualifiziert! Er darf aber dennoch am Rennen teilnehmen. Hier gibt es alle Infos.

Sonntag, 21. September, 9.11 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Renntag! Kann sich Max Verstappen den nächsten Sieg holen? Wie werden sich die beiden McLaren-Piloten nach dem schwachen Qualifying schlagen? Und besonders wichtig: Schaffen es die beiden Überraschungsfahrer Carlos Sainz und Liam Lawson aufs Podium? Um 13 Uhr geht es in Baku los.

Ende Q3: Unglaublich, wir haben es geschafft! Und das noch vor Einbruch der Dunkelheit! Nach SECHS Rot-Unterbrechungen wegen Unfällen hat Sainz‘ Super-Zeit hauchzart nicht gereicht, ganz zum Schluss wurde er von Verstappen noch abgefangen, der von der Pole startet. Sainz und, ja genau der, Liam Lawson sind dahinter. Es folgen die beiden Mercedes.

Q3: Die SECHSTE Rote Flagge dieses Qualifyings! Piastri hat es in die Bande gehauen, er startet damit nur von Platz 6. Bitter für Verstappen, der schon wieder auf einer starken Runde ausgebremst wird. Und Sainz darf weiter von der Pole träumen.

Q3: …uuuuund Rot. Die fünfte heute, wenn ich richtig mitgezählt habe. Leclerc macht den desaströsen Ferrari-Tag perfekt, schlägt in die Bande ein und . Und es tröpfelt etwas. Carlos Sainz hat die erste starke Zeit gesetzt und darf nun ein klein wenig hoffen, dass die Turbulenzen ihm eine Pole besorgen.

Start Q3: Jetzt geht es um die dicken Pötte. Setzt sich wieder McLaren durch oder haut Verstappen die nächste Kampfansage raus?

Ende Q2: Hamilton machte sich in den letzten Trainings gut, jetzt läuft es wieder mies. Aus in Q2 gemeinsam mit dem verunfallten Bearman, Stroll, Bortoleto und Alonso. Auch sein Ferrari-Kollegen Leclerc sprang dem frühen Abschied erst spät von der Schippe.

Q2: Es geht weiter – und wie wohl? Mit einer Roten Flagge. Nach wenigen Minuten touchiert Oliver Bearman die Mauer, trifft sie dabei offenbar ungünstig und muss seinen Haas abstellen. Der muss erstmal weg und dafür wird unterbrochen.

Ende Q1: Er schafft es nicht. Der „Hulk“ verbessert sich zwar auf 13, wird aber noch auf 17 durchgereicht und ist damit raus. Das erste Drittel endet standesgemäß mit Roter Flagge. Albon sorgt für den Abbruch, dann wird es kurios: Gasly landet mit einem folgenschweren Verbremser in einem Notausgang. Weil Teamkollege Colapinto im Vorbeifahren abgelenkt wird, rasselt er mit Wucht in die Bande und zerstört sein Auto NACH dem Abbruch heftig. Raus sind neben Hülkenberg übrigens auch Albon, Gasly, Ocon und eben jener Colapinto.

Q1: Nächste Rote Flagge, jetzt ist es Hülkenberg. Der verbremst sich, fährt gerade in die Bande und macht sich die Nase kaputt. Wieder eine Renn-Unterbrechung, der Deutsche versucht noch in die Box zu kommen. 6 Minuten hätte er noch, um mit neuer Nase den letzten Platz zu verlassen.

Q1 läuft und direkt gibt es wieder Turbulenzen. Albon sorgt für eine Rote Flagge, als er zu eng in Kurve 1 fährt und innen anschlägt. Für ihn war’s das schon.

13.50 Uhr: So, liebe Motorsportfreunde, jetzt wird es ernst. Das Qualifying steht bevor und entscheidet über die Startformation am morgigen Sonntag. Gerade auf diesem engen Stadtkurs ist das von großer Wichtigkeit.

11.35 Uhr: Die Bestzeit in FP3 gehört Lando Norris, mit über zwei Zehnteln deutlich schneller als die Verfolger Max Verstappen und Oscar Piastri. Lewis Hamilton bestätigt nach einem verkorsten FP1 seine gute Form aus dem zweiten Training und wird Vierter vor den beiden Mercedes.

11.30 Uhr: Die letzte Trainingssession dieses Wochenendes ist vorbei. Der unvorhersehbare Wind machte vielen Fahrern dabei zu schaffen. In so mancher Kurve wurden die Autos herumgepustet, wieder wurde oft der Notausgang genommen. Das könnte auch im Qualifying gleich zu einem Problem werden.

10.30 Uhr: FP3 läuft, die ersten Autos sind auf der Strecke. Wir melden uns gleich mit einer kleinen Zusammenfassung.

Samstag, 9.05 Uhr: Guten Morgen! Heute stehen die nächsten beiden Sessions in Baku an. Wir startenh mit dem 3. Freien Training, bevor im Qualifying um die besten Startplätze für morgen gerangelt wird.

19.21 Uhr: Piastri kommt mit einem blauen Auge davon. Der WM-Führende umgeht die Strafe wegen Missachtung einer gelben Flagge. Die offizielle Begründung der Rennstewards: „Am Streckenposten 1.2 wurde eine gelbe Flagge gezeigt, während am Lichtsignal 3 ein grünes Licht angezeigt wurde.“ Eine Verwarnung spricht die Rennleitung dennoch aus.

17.48 Uhr: „Wir sind Kämpfer, wir sind aber auch Realisten.“ So wird Helmut Marko vor dem Baku-GP zitiert. Die Aussage des Motorsportchefs bei Red Bull bezieht sich auf die WM-Chancen seines Schützlings Max Verstappen. Keine Hoffnung also mehr für Verstappen in der Fahrerwertung? Das Rennwochenende in Aserbaidschan dürfte Antworten liefern.

15.00 Uhr: Und das war es. Hamilton schlägt nach seinem Fehler in FP1 zurück und schnappt sich die Bestzeit, sein Kollege Leclerc landet auf Platz 2. Bittere Session für McLaren dagegen, zumal es für Piastri noch ein Nachspiel haben könnte.

14.59 Uhr: Richtig bitter das Training auf für Lando Norris. Der McLaren-Pilot hat sein Auto in Kurve vier in die Wand gesetzt, musste anschließend zurück in die Box schleichen. Seither hat er auch keine Runde mehr absolviert.

14.42 Uhr: Ohoh! Oscar Piastri könnte nach dem Training noch eine Strafe drohen. Die Rennleitung hat einen möglichen Verstoß unter gelber Flagge notiert.

14.00 Uhr: Die Session läuft.

13.30 Uhr: Ganz hinten im Feld waren im Übrigen mal wieder die beiden Alpine. Auch Pierre Gasly tut sich auf dem Stadtkurs schwer. Zuletzt sorgte der Franzose mit seiner langfristigen Verlängerung für Aufsehen >>>

12.00 Uhr: Weiter geht es hier dann um 14 Uhr mit der zweiten Trainingssession.

11.36 Uhr: Sieger des ersten Trainings darf sich im übrigen Lando Norris nennen. Er übertrumpft seinen Teamkollegen Oscar Piastri.

Bitterer Hamilton-Fehler

11.30 Uhr: Darüber wird zu reden sein! Lewis Hamilton bestätigt seine Krisen-Form. Dem Ferrari-Star unterlief gegen Ende des Trainings in einer eigentlich leichten Kurve ein Fehler. Weil er zu nah an der Seitenbegrenzung entlang fuhr, zerstörte er sich seinen Frontflügel. Ein Fehler, wie man ihn vor 2025 beim Rekordweltmeister eigentlich nie gesehen hat. Doch das Ferrari-Jahr hinterlässt Spuren.

10.30 Uhr: Und damit starten wir rein ins erste Training. Mit dabei ist auch George Russell, der dem Kurs am Donnerstag wegen gesundheitlicher Probleme noch ferngeblieben war.

10.00 Uhr: Der Startschuss ins erste freie Training fällt heute bereits um 10.30 Uhr deutscher Zeit. Viel Zeit ist also gar nicht mehr. Deshalb ein schneller Blick auf die Spitze des WM-Kampfs vor diesem Wochenende. Oscar Piastri liegt mit 324 Punkten halbwegs solide vor Lando Norris mit 293 Punkten. Max Verstappen hat als Dritter der Gesamtwertung mit 230 Punkten nur noch theoretische Chancen auf den fünften Titel in Serie.

Letztes Europa-Rennen der Formel 1

9.25 Uhr: Der enge Stadtkurs hat sich in der Königsklasse längst etabliert und sorgt Jahr für Jahr für Action. Einige enge Kurven bringen selbst die erfahrensten Fahrer an den Rand ihres Könnens. Nicht selten gibt es hier Rennunterbrechungen oder -verzögerungen.

Freitag, 9 Uhr: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Rennwochenende in der Formel 1! Der 17. Stopp des Jahres steht an und dieses Mal geht es zum Großen Preis von Aserbaidschan.