Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Hammer-Deal in der Formel 1 offiziell

Es hatte sich zuletzt immer mehr angedeutet, jetzt hat die Formel 1 es offiziell gemacht: Eine neue Ära startet ab 2026 in den USA für die Motorsport-Königsklasse. Drei Rennen finden auf dem US-Boden schon statt, jetzt sollen noch mehr amerikanische Motorsport-Fans für die beliebte Rennserie erreicht werden.

Deshalb hat sich Apple die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 gesichert. Dort werden dann alle Sessions auf Apple TV zu sehen. Einige Rennen sollen sogar kostenlos verfügbar sein. Das Hammer-Rechtepaket, das Berichten zufolge rund 642 Millionen Euro kostet, läuft über fünf Jahre. Dafür geht der bisherige Rechteinhaber ESPN leer aus.

Formel 1 und Apple starten durch

Apple und die Formel 1 sind jedoch keine völligen Neulinge in Sachen Zusammenarbeit: Bereits in der Vergangenheit hatte Apple an der Produktion des Films „F1 Der Film“ mitgewirkt, der weltweit zum Erfolg wurde. Ab dem 12. Dezember können dann auch Apple-TV-Abonnenten den Streifen exklusiv streamen.

Doch das ist noch nicht alles. Formel-1-Inhalte sollen in Zukunft auch in anderen Apple-Services wie Apple Maps, Apple Music, News und Fitness+ integriert werden. Details dazu stehen allerdings noch aus.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali freut sich über die Partnerschaft mit Apple. „Es ist eine unglaublich spannende Partnerschaft für die Formel 1 und Apple, die sicherstellen wird, dass wir unser Wachstumspotenzial in den USA mit den richtigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen weiter maximieren können“, sagt der Italiener.

Ziel: Mehr US-Fans für die Königsklasse

Für die Formel 1 ist der US-amerikanische Markt von zentraler Bedeutung. Aktuell finden dort gleich drei Grands Prix statt, darunter auch das Rennen in Austin, das ein fester Bestandteil des Kalenders ist.

Domenicali betont, wie wichtig es sei, das Potenzial des Sports weiterzuentwickeln und neue Fans zu gewinnen: „Wir teilen die Vision, diesen fantastischen Sport unseren Fans in den USA näherzubringen und durch Live-Übertragungen, spannende Inhalte und ein ganzjähriges Angebot neue Fans zu gewinnen, die wir langfristig begeistern möchten.“

Mit der neuen Apple-Partnerschaft hofft die Formel 1 also, ihre Reichweite in den Vereinigten Staaten nachhaltig auszubauen. Das kombinierte Angebot aus exklusivem Streaming und neuen digitalen Erlebnissen könnte dabei entscheidend sein.