Vertragspoker wohl geklärt! Formel 1 vor Hammer-Deal

Die Spannung steigt: Steht ein Mega-Deal zwischen Apple und der Formel 1 kurz vor der Verkündung? Einem Bericht zufolge könnten schon während des US-Grand Prix in Austin Nägel mit Köpfen gemacht werden. Dabei geht es um nichts Geringeres als die exklusiven Streaming-Rechte für alle Rennen in den Vereinigten Staaten – ab der Saison 2026.

Tim Cook, CEO von Apple, zeigte schon 2022 Interesse an der Motorsport-Königsklasse. Damals sorgte er für Schlagzeilen, als er beim US-Grand Prix die Zielflagge schwenkte. Mit dem Erfolg des Blockbusters „F1“ mit Brad Pitt scheint das Formel-1-Fieber des Tech-Giganten jetzt endgültig entfacht. Laut dem Newsletter von John Ourland, Puck, sind die Verhandlungen mit der Formel 1 in der heißen Endphase.

Formel 1 bald nur noch auf Apple?

Noch sendet ESPN die Formel-1-Rennen in den USA. Doch der Deal mit dem bisherigen Rechteinhaber läuft 2025 aus. Für die anschließende Saison plant Apple offenbar, sich die Übertragungsrechte zu sichern – und greift dafür tief in die Tasche. Während ESPN bislang rund 90 Millionen Dollar pro Jahr zahlt, soll Apple bereit sein, 140 Millionen jährlich abzudrücken.

Doch es gibt ein Problem: Apple will die Rennen exklusiv auf Apple TV+ zeigen. Das soll bedeuten, dass der Streaming-Dienst der Formel 1, F1 TV, in den USA keine Live-Übertragungen mehr anbieten darf. Für den US-Markt wäre das ein radikaler Schritt, zumal F1 TV dort äußerst beliebt und profitabel ist.

Exklusivität sorgt für Zündstoff

Die Formel 1 zögert: Gibt sie den Wünschen Apples nach? Die Königsklasse des Motorsports hat in anderen Ländern schon kleinere Kompromisse geschlossen, um Partnern Exklusivität zu garantieren. So wurde beispielsweise in einigen Märkten F1 TV eingeschränkt, wo Sky Broadcasting das Rennen überträgt. Dennoch dürfte der Verlust von F1 TV in den USA einen immensen Einnahmeausfall bedeuten.

Welche Seite sich letztlich durchsetzt, bleibt spannend. Eine Ankündigung könnte bereits am Wochenende des US-Grand Prix in Austin erfolgen, der vom 17. bis zum 19. Oktober stattfindet. Für Apple wäre ein Abschluss des Deals nicht weniger als ein großer Coup.

Die Formel 1 boomt in den USA, vor allem durch den Erfolg der Netflix-Serie „Drive to Survive“. Ein so mächtiger Partner wie Apple könnte diesen Boom weiter anheizen, sowohl durch Reichweite als auch durch technologische Innovationen. Ob Tim Cook und sein Team mit der Formel 1 ins Ziel fahren, wird sich in wenigen Tagen zeigen!