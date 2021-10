Formel 1: Pilot widersetzt sich Anweisung! Schießt ER sich damit endgültig ins Aus?

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Hat er sich mit dieser Szene seine Zukunft in der Formel 1 endgültig verbaut? Beim Großen Preis der Türkei fiel Alfa-Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi dadurch auf, dass er sich den Anweisungen seines Teams widersetzte.

Bei Alfa Romeo herrschte danach Klärungsbedarf. Viel schlimmer für den Italiener selbst: Dadurch könnte er den letzten freien Formel 1-Platz für die kommende Saison verzockt haben.

Formel 1: Giovinazzi verhindert Alfa-Romeo-Punkte

Was war passiert? Auf der Jagd nach Punkten befanden sich Giovinazzi und sein Teamkollege Kimi Räikkönen auf den Plätzen elf und zwölf. Vor ihnen lag Alpine-Fahrer Esteban Ocon, der das Rennen ohne Stopp beenden wollte und daher extrem mit seinen Reifen zu kämpfen hatte.

Formel 1: Antonio Giovinazzi sorgt für Stirnrunzeln. Foto: dpa

Räikkönen hatte in dieser Phase des Rennens zudem mehr Tempo als sein Teamkollege und so sah man die Chance, dass er Ocon noch schnappen könnte. Daher gaben die Renningenieure Giovinazzi die Anweisung, die Positionen zu tauschen. Der Italiener widersetzte sich jedoch und so kam Ocon als Zehnter ins Ziel und die Alfas blieben ohne Punkte.

Giovinazzi beim Rennen in der Türkei. Foto: dpa

„Für das Team war das sicher nicht ideal“, erklärte Alfa-Chefingenieur Xevi Pujolar nach dem Rennen. Giovinazzi habe nach dem Funkspruch selbst entschlossen, aufs Gas zu drücken und vorne zu bleiben.

+++ Sebastian Vettel erteilt DIESEM Fan-Wunsch eine klare Absage – „Da sehe ich mich nicht“ +++

Formel 1: Wie steht es um die Zukunft bei Alfa?

Giovinazzis Verhalten ist insofern verwunderlich, als dass er aktuell um den letzten freien Platz für das kommende Jahr in der Formel 1 kämpft. Räikkönen beendet seine Karriere und wird durch Landsmann Valtteri Bottas ersetzt.

-----------------------------------------------------

Weitere Neuigkeiten aus der Formel 1:

Formel 1: Vettel mit deutlicher Ansage Richtung Ferrari – „Wenn ich nicht hinschaue, ist es vorbei“

Formel 1 bei RTL: Goldener Rechte-Griff – können die Fans bald DAS im Free-TV sehen?

Formel 1: Ferrari-Attacke! DAS dürfte Sebastian Vettel gar nicht gefallen

-----------------------------------------------------

Das Cockpit, das Giovinazzi derzeit belegt, ist noch vakant. Zuletzt hatte es Gerüchte um den Chinesen Guanyu Zhou gegeben, der lukrative 40 Millionen Dollar mit ins Team bringen könnte. Zudem soll auch Formel E-Champion Nyck de Vries ein Kandidat sein.

Mit seinem eigensinnigen Verhalten dürfte Giovinazzi jedenfalls keine Pluspunkte für die Verhandlungen über einen neuen Vertrag gesammelt haben. (mh)