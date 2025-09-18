Fahrer-Wechsel im Busch? Formel-1-Experte wird deutlich

Nico Rosberg erkennt in Toto Wolffs Kommentaren zu Kimi Antonelli Anzeichen für internen Druck. Der Mercedes-Teamchef, bekannt für seine sonst eher strategischen Aussagen, kritisierte den italienischen Formel-1-Rookie nach dessen schwachen Leistungen in Monza ungewohnt scharf.

Dies überrascht Rosberg, der im Podcast von „Sky Sports F1“ Ruhe und Geduld mit Antonelli empfiehlt, insbesondere in dessen schwieriger Anfangsphase. Doch diese Tugenden sind in der Formel 1 nicht gefragt.

Formel 1: Rosberg schützt Antonelli

Wolff bewertete Antonellis Leistung in Monza als „enttäuschend“ und verwies auf dessen Fehler. Trotz seiner Enttäuschung betont er weiterhin sein Vertrauen in Antonellis Zukunftspotenzial. Rosberg interpretiert diese Kritik als bewusst gesetztes Signal, das möglicherweise Druck auf den Rookie und dessen Umfeld erzeugen soll.

Rosberg sieht Antonelli als „Generationstalent“, erkennt jedoch die Dominanz von Teamkollege George Russell. Dies zeigt sich in den bisherigen Renn- und Qualifying-Duellen, die zugunsten von Russell ausfallen. Fehler und mangelnde Erfahrung verstärken Antonellis schwierige Position. Rosberg zeigt jedoch Mitgefühl, da große Erwartungen im Formel-1-Zirkus immer zusätzlichen Druck bedeuten.

Antonelli-Potenzial unbestritten

Rosberg rät, Antonelli weiteres Vertrauen zu schenken und eine Vertragsverlängerung in Betracht zu ziehen. Eine öffentliche Debatte darüber hält er jedoch für unnötig. Notfalls könnten Veränderungen im Winter vorgenommen werden. Er glaubt, dass Antonelli Unterstützung benötigt, um sein Talent langfristig in der Formel 1 beweisen zu können.

Mit zunehmendem Druck und knapper werdender Zeit bleiben Antonellis Leistungen ein zentrales Thema. Rosberg hofft dennoch, dass der Rookie sich wie viele Talente in der Formel 1 entwickeln und allen Erwartungen gerecht werden kann.

