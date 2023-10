Formel 1: Heftiger Zoff droht! Team-Besitzer knallt Andretti die Tür vor der Nase zu

Kurz vor dem Wochenende in Katar sorgte eine Meldung für mächtig Aufsehen: Die FIA erteilte Andretti Autosport grünes Licht für den Einstieg in die Formel 1. Die Reaktion darauf ließ nicht lange auf sich warten und fiel ziemlich heftig aus.

Während die Fahrer recht angetan von der Idee sind, ein elftes Team in der Formel 1 zu haben, reagierten die Teambosse mit viel Ablehnung. Es bahnt sich ein heftiger Zoff in der Königsklasse des Motorsports an.

Formel 1: Andretti-Einstieg? Heftiger Zoff droht

Andretti Formula Racing LLC erfüllt alle Anforderungen für einen Einstieg in die Formel 1, teilte die FIA in dieser Woche mit. Damit hat der frühere Rennfahrer Michael Andretti mit seinem Rennstall als einziger die zweite Bewerbungsphase überstanden. Sicher ist sein Einstieg damit aber noch lange nicht. Die schwerste Hürde muss er noch überwinden.

>>> Formel 1 – Katar-GP: Hier geht’s zum Live-Ticker <<<

Damit Andretti in die Formel 1 einsteigen kann, muss er sich mit den anderen Teams und dem Vermarkter Formula One Management erst einigen. Dabei geht es um viel Geld, denn die Gewinne müssten künftig durch elf statt durch zehn Teams geteilt werden. Das gefällt so manch einem natürlich überhaupt nicht.

Als Erster meldete sich Lawrence Stroll, Besitzer von Aston Martin, zu Wort und machte klar: „Ich glaube, dass die Formel 1 im Moment boomt, der Sport war noch nie so gut wie jetzt, und ich glaube, wenn etwas nicht kaputt ist, braucht man es auch nicht zu reparieren“, sagte Stroll gegenüber Sky. „Ich bin der festen Überzeugung, dass es mit zehn Teams im Moment wirklich gut funktioniert und glaube, dass das auch so bleiben sollte.“

Lawrence Stroll, Besitzer von Aston Martin, hat keinen Bock auf ein elftes Team. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Weiter sagte er: „Es gab noch nie so viele Fans und Zuschauer bei den Rennen. Die Zuschauerzahlen sind so hoch wie nie zuvor, und ich sehe weiterhin ein deutliches Wachstum, vor allem in den Vereinigten Staaten, dem größten Verbrauchermarkt der Welt.“ Und das auch ohne Andretti. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur betonte, er sei „kein Fan“ davon, ein elftes Team zuzulassen. Andrea Stella von McLaren merkte an, ein Neuling müsste schon „dem Sport etwas Substanzielles bringen“.

Formel-1-Fahrer pro Andretti

Anders hingegen ist die Stimmung bei den Fahrern. Lewis Hamilton finde das Andretti-Projekt und die Aussicht auf zwei weitere Plätze „großartig“. Er sehe schlicht „mehr Möglichkeiten“, vor allem für Fahrer. Weltmeister Max Verstappen sagt: „Nach dem zu urteilen, was ich bisher gesehen habe, den Namen, die Partner und die Aufstellung als professionelles Team, wäre es toll.“

Das könnte dich auch interessieren:

Fernando Alonso meint: „Der Name wäre eine Bereicherung für die Formel 1.“ Und auch Valtteri Bottas befürwortet einen Einstieg von Andretti: „In meinen Augen wäre die Formel 1 viel besser dran, wenn es mehr Autos gäbe. Ich weiß noch, wie ich als Kind zugeschaut habe. Ein größeres Feld bedeutet doch mehr Unterhaltung. Und damit gibt es auch mehr Chancen für junge Fahrer. Ich finde daher: Je mehr Teams, umso besser.“