Formel 1: Großer Ärger droht! Jetzt spricht der FIA-Boss Klartext

Auch wenn sich die Formel 1 gerade im Winterschlaf befindet, wird es nicht langweilig. Gerüchte, Interviews und Spekulationen: Bis zum Saisonstart ist immer was los.

Was die Formel 1 gerade beschäftigt, ist das große Projekt von Michael Andretti Cadillas, der unbedingt in die Motorsport-Königsklasse einsteigen will. Allerdings will die Mehrheit der zehn Rennställe die wachsenden Milliarden-Einnahmen nicht mit neuen Teams teilen. Jetzt spricht FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem Klartext.

Formel 1: Großer Ärger droht

Über Twitter zeigte sich der Präsident des Internationalen Automobilverbands (FIA „überrascht von den ablehnenden Reaktionen“ auf die Mega-Pläne von Andretti, so Ben Sulayem. Der Chef forderte, dass das Interesse großer Autobauer wie Cadillac-Mutter General Motors an der Formel 1 „ermutigt“ werden müsse.

Es geht um viel Geld. 200 Millionen Dollar, das wären rund 186 Millionen Euro, müsste ein neues Team als Ausgleichzahlung für die etablierten Teams mitbringen. Dadurch sollen die Verluste der Rennställe gemildert werden, wenn beispielsweise die Vermarktungseinnahmen durch elf statt wie bisher durch zehn Teams geteilt werden. Für die meisten sind 20 Millionen Dollar pro Team offenbar viel zu wenig.

Schon im Vorjahr sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner: „Geld wird am Ende ein wichtiger Faktor sein. Es wäre unfair, andere Teams indirekt für die Neuzugänge zahlen zu lassen.“ Ähnlich sieht es auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der auf die Investitionen des Autobauers hinwies: „Der Wert der Formel 1 besteht darin, dass es eine begrenzte Zahl von Lizenznehmern gibt. Und wir wollen diesen Wert nicht verwässern, indem wir einfach nur Teams hinzufügen.“

FIA-Präsident spricht Klartext

In der Motorsport-Königsklasse droht ein Streit. Gleichzeitig betonte Ben Sulayem, dass es eine Grenze für die Formel 1 gibt. „Das Maximum sind zwölf Teams“, sagte der Chef in einer Medienrunde in Riad im Rahmen der Rallye Dakar. Der Boss hatte einen „Prozess der Interessenbekundung für potenzielle Teams“ in die Wege geleitet.

Mehr News für dich:

Neben Mercedes und Red Bull sieht auch Ferrari ein mögliches elftes Team als kritisch an. Es regt sich Widerstand. Solange das Finanzielle nicht geklärt wird, bleibt es wohl weiter ungewiss, ob ein neues Team in der Formel 1 an den Start gehen wird.