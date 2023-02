Formel 1: Hammer! DAS ist die überraschendste Verpflichtung des Jahres

Der Rennstall Alpine hat kurz vor dem Start der neuen Formel-1-Saison mit einer Verpflichtung für mächtig Aufsehen gesorgt. Künftig arbeitet der Fußball-Weltstar Zinedine Zidane für das französische Team.

Zinedine Zidane? Der Zinedine Zidane? Ja, du hast richtig gehört. Der französische Fußball-Weltmeister ist künftig für das Formel-1-Team Alpine aktiv. Der 50-Jährige soll dort die Rolle des Markenbotschafters übernehmen. Das gab der Rennstall im Rahmen der Auto-Präsentation am Donnerstagabend (16. Februar) in London bekannt.

Formel 1: Alpine verpflichtet Fußball-Weltmeister

Als letztes der zehn Teams hat Alpine am Donnerstagabend sein Auto für die neue Formel-1-Saison vorgestellt und sorgte dabei für gleich mehrere Überraschungen. Eine davon war der Auftritt von Zinedine Zidane.

+++ Formel 1: Mick Schumacher darf mit den Großen am Tisch sitzen – doch ein bitterer Beigeschmack bleibt +++

Die französische Fußball-Legende tauchte plötzlich bei der Präsentation des neuen A523 auf und wurde als neuer Markenbotschafter vorgestellt. „Ich bin sehr glücklich, heute hier und Teil des Alpine-Teams zu sein“, sagte Zidane. „Wir hatten einen guten Austausch und sie hatten ein Projekt, das jungen Menschen Chancen gibt. Ich war an diesem Projekt interessiert“, so der 50-Jährige weiter.

Gemeinsam mit der britischen Boxerin Nicola Adams wird Zidane als Botschafter des Programms „Rac(H)er“ auftreten. Die Initiative, die Alpine im vergangenen Jahr ins Leben rief, kämpft für Chancengleichheit von Männern und Frauen.

„Ich bin einfach so glücklich, Teil des Programms zu sein. Es passt zu mir persönlich. Es muss sich viel ändern in Bezug auf Vielfalt, Gender und Inklusion rund um den Frauensport. Ich weiß, wie es ist, Vorurteile zu erleben, da ich im Boxen tätig bin – einer von Männern dominierten Sportart – und ich habe all diese Kommentare gehört“, sagte Adams.

Mehr News:

Deutsche Fahrerin jetzt auch bei Alpine

Das war aber nicht die einzige Überraschung am Donnerstagabend. Auch aus deutscher Sicht gab es allen Grund zur Freude. Die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch wurde offiziell ins Nachwuchsprogramm des Rennstalls aufgenommen. Sie fährt in diesem Jahr in der Formel 3 für das deutsche Team PHM Racing.