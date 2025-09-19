Formel 1: Irre Alpine-Wende? Team-Boss Briatore lässt plötzlich aufhorchen

Für Alpine läuft in dieser Formel-1-Saison nur wenig zusammen. Der französische Rennstall ist in der Teamwertung abgeschlagen Letzter, die Aussichten auf Besserung sind gering.

Umso wichtiger erscheint da die Vertragsverlängerung mit Pierre Gasly. Der 29-Jährige holte im bisherigen Saisonverlauf alle 20 WM-Punkte für Alpine, zeigt dazu durchaus beständige Leistungen. Nun könnte eine Entscheidung von Teamchef Flavio Briatore für Verwunderung in der Formel 1 sorgen.

Formel 1: Bleibt auch Colapinto?

Mit großen Hoffnungen ersetzte Franco Colapinto früh in dieser Saison Rookie Jack Doohan im Alpine. Wirklich besser wurde es mit dem Argentinier im Cockpit allerdings auch nicht. Wie zuvor auch Doohan konnte Colapinto bislang nicht ein einziges Mal in die Punkteränge fahren. Eine Riesen-Enttäuschung für Alpine. Das Team muss sich nun Gedanken über Colapintos Zukunft machen. Für die kommende Saison hat er noch keinen Vertrag.

Im Interview mit „AFP Agency News“ teilte Teamchef Briatore nun seine überraschenden Gedankengänge zur Auswahl von Gaslys zukünftigen Teamkollegen: „Der zweite Fahrer? Das Team braucht Stabilität, und die Möglichkeit, die gleichen zwei Fahrer für das nächste Jahr zu halten, ist Teil dieser Stabilität. Bisher haben wir uns noch nicht entschieden, aber normalerweise, wenn Du Stabilität willst, bedeutet das, dass Du beide Fahrer behalten musst.“

Entscheidung steht noch aus

Klingt also ganz danach, als würde eine Vertragsverlängerung mit Colapinto – trotz dessen zuletzt unzufriedenstellender Leistungen – absolut im Bereich des Möglichen liegen. Es scheint, also würde Alpine bei seinem Weg zurück ins Mittelfeld der Formel 1 auf Kontinuität setzen.

Dazu kommt: Berichte über etwaige Alternativen zu Colapinto gibt es derzeit noch nicht. Gut möglich, dass der 22-Jährige also noch eine zweite Chance bei Alpine erhält.