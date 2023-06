Star-Hammer in der Formel 1! Rennstall verkündet es selbst

Die Formel 1 ist um einen Star reicher! Doch der steigt nicht ins Cockpit. Stattdessen steigt er als Investor in die Königsklasse des Motorsports ein.

Am Montag verkündete Alpine F1: Kino-Ikone Ryan Reynolds kauft mit seinem Unternehmen ein sattes Stück des Rennstalls – und gibt dem französischen Team damit eine irre Finanzspritze.

Formel 1: Ryan Reynolds kauft sich bei Alpine ein

In Hollywood feierte er unzählige Erfolge und auch im Sport durfte er schon jubeln. Nach dem irren Aufstieg seines britischen Fußballklubs Wrexham FC (Aufstieg in die 4. Liga) steigt Superstar Ryan Reynolds jetzt auch in die Formel 1 ein.

Am Montag machte Alpine es offiziell: 24 Prozent der Anteile des Rennstalls gehen mit sofortiger Wirkung an den Filmstar und sein Unternehmen „Maximum Effords“. Im Gegenzug darf sich das Team auf eine Überweisung von satten 200 Millionen Euro freuen.

„Mit den Top-Teams gleichziehen“

Nicht nur der „Sexiest Man Alive“, bekannt aus Blockbustern wie „Deadpool“ oder „Buried“, ist damit ein Teil der Königsklasse. Als Co-Investor ist auch Star-Schauspieler Michael B. Jordan („Black Panther“, „Creed“-Filmreihe) mit an Bord.

„Diese Verbindung ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung unserer Leistung auf allen Ebenen“, sagt Alpine-CEO freudig. Er verspricht, dass das eigenommene Geld in das Team gesteckt wird und macht vollmundige Ankündigungen. Mit dem neuen Investor will der Rennstall, lange unter dem Namen Renault aktiv, jetzt mit den Top-Teams gleichziehen – zumindest was Equipment und Infrastruktur angeht.

Für Fans und Funktionäre der nächste Beweis von dem, was sie längst wissen: Die Formel 1 boomt. Weltweit erlebt die Rennserie derzeit eine irren Aufschwung, immer mehr Sportfans begeistern sich dafür. Gerade in den USA, wo inzwischen gleich drei Rennen pro Saison stattfinden: Austin, Miami und ganz neu Las Vegas.