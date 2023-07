Formel 1: Mega-Knall! Personalrochade bei F1-Team

Die Formel 1 erschütterte in den letzten Tagen der Fahrerwechsel bei AlphaTauri. Nyck de Vries musste gehen, Daniel Ricciardo ersetzt er ihn. Nun gibt es den nächsten Wechsel – aber nicht im Fahrerfeld, sondern im Management.

Alpine hat Laurent Rossi von seinen Aufgaben als CEO des Unternehmens und des Formel-1-Teams entbunden. Sein Nachfolger wird Philippe Krief. Das gab Alpine am Donnerstag (20. Juli) bekannt.

Formel 1: Boss-Wechsel bei Alpine

Die Sportmarke von Renault hat einen neuen Boss: Laurent Rossi ist raus, Philippe Krief übernimmt – und das hat auch Auswirkungen auf das Formel-1-Team, denn schließlich leitete Rossi auch dieses. Rossi wurde 2021 zum CEO der Renault-Sportmarke und des F1-Teams ernannt, nun muss er seinen Platz räumen. Krief ist der bisherige Vizepräsident für Technik und Produktleistung von Alpine und wird seine Aufgaben in dieser Funktion beibehalten, während die Marke nach einem Nachfolger sucht.

Erst im Mai hatte Rossi am Rande des Miami-GP für mächtig Aufsehen gesorgt. Er bezeichnete das Formel-1-Team von Alpine als „amateurhaft“ und die Ergebnisse als „wirklich schlecht“. Im Anschluss hatten viele Experten Konsequenzen erwartet – und die wurden jetzt gezogen. Nur anders als erwartet – Rossi muss gehen. Er soll ab sofort für „Sonderprojekte“ bei Alpine zuständig sein.

„Ich möchte Laurent Rossi für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten zwei Jahren an der Spitze von Alpine danken“, sagte Luca de Meo, CEO der Renault-Gruppe. „Laurent hat eine klare und ehrgeizige Strategie für die Marke entwickelt. Er hat Alpine in die bestmögliche Position gebracht, um seine langfristigen Ziele zu erreichen.“

„Alpine bereit, in neue Phase seiner Entwicklung einzutreten“

Zur neuen Verpflichtung erklärte de Meo: „Alpine ist nun bereit, in eine neue Phase seiner Entwicklung einzutreten und eine Marke der Zukunft zu werden. Philippe vereint langjährige Branchenerfahrung, großes technisches Wissen und die Führungsqualitäten, die für den Erfolg unseres Projekts, einschließlich der Einführung der neuen Fahrzeuge der Marke im nächsten Jahr, entscheidend sind. Ich vertraue Philippe und seinem Team voll und ganz, Alpine zu neuen Höhen zu führen.“

Welche Auswirkungen der Wechsel in der Führungsetage bei Alpine auf die Leistungen des Formel-1-Teams haben, ist noch nicht abzusehen.