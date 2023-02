Formel 1: Noch vor dem ersten Rennen – Team mit krasser Ankündigung

Red Bull, Ferrari und Mercedes: das sind die drei Teams, die in der kommenden Formel-1-Saison wieder zu den ganz großen Favoriten auf den WM-Titel gehören. Um die Plätze dahinter werden sich noch einige andere Rennställe streiten.

Alpine beispielsweise hat ambitionierte Ziele in diesem Jahr in der Formel 1. Das französische Team machte nun sogar vor dem ersten Grand Prix in Bahrain eine überraschende Ankündigung.

Formel 1: Alpine zufrieden mit ersten Tests

Dass Red Bull um Weltmeister Max Verstappen wieder ganz vorne um die beiden Titel fahren wird, dürfte nach den ersten Testtagen wieder klar sein. Ferrari und Mercedes werden wohl um die Vizemeisterschaft kämpfen, während andere Teams in dieser Formel-1-Saison für eine Überraschung sorgen möchten.

Darunter zählt auch Alpine mit den beiden Franzosen Esteban Ocon und Pierre Gasly. Viele Konkurrenten rechnen damit, dass der französische Rennstall im oberen Mittefeld hinter Ferrari und Mercedes landen könnte. Nach den ersten Testtagen in Bahrain zeigt sich Alpine zufrieden.

„Wir haben ein gewisses Maß an Zuversicht. Natürlich haben wir das, denn wir haben eindeutig nicht das volle Potenzial des Autos ausgeschöpft“, wird der technische Direktor von Alpine, Matt Harman, vom Portal „Autosport“ zitiert.

Erstes Upgrade vor Bahrain-GP

Gleichzeitig kündigte Harman auch eine Überraschung noch vor dem ersten Rennen in der Formel 1 an. Am kommenden Wochenende wird das erste Upgrade-Paket bereits für das Bahrain-GP kommen. „Es wird einige optische Unterschiede zum ersten Rennen geben“, sagte er. „Wir haben ein ziemlich nettes Upgrade im Gange, und hoffentlich hilft uns das bei unserem Bestreben, näher an diese dritte Position heranzukommen, wenn wir nicht in dieser Position sind.“

Letztes Jahr zeichnete sich Alpine dadurch aus, dass es regelmäßig neue Teile zum Auto brachte, während andere weniger, aber größere Pakete machten, und Harman hofft, dass das Team dieses Jahr dasselbe tun kann. „Es ist vielleicht nicht jedes Rennen, denn mit der Entwicklung der Autos werden sie immer integrierter, und daher müssen die Pakete, die Sie mitbringen müssen, etwas breiter gefächert sein“, so der technische Direktor.

Abschließend fügte er hinzu: „Aber im Grunde wird versucht werden, bei jedem Rennen etwas zu entwickeln, auch wenn es nicht nur die Karosserie und Dinge sind, die man visuell sehen kann, sondern Dinge, die man vielleicht nicht sehen kann, die uns Rundenzeiten verschaffen. Also ja, das ist unsere Absicht. Darauf waren wir letztes Jahr ziemlich stolz, und wir haben die gleichen Ressourcen, wir haben die gleichen Finanzen, wenn nicht sogar etwas besser. Es liegt also nur an uns, diese Arbeit zu meistern.“ Ob die Updates was bringen, wird sich dann zeigen.