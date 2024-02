Formel 1: Schock-Moment in der Vorbereitung – drohte alles zu scheitern?

Pierre Gasly und Esteban Ocon – das ist eine ganz besondere Fahrerpaarung in der Formel 1. Nicht nur, dass zwei Franzosen für ein französisches Team fahren, ist außergewöhnlich. Die beiden Rennfahrer verbindet auch eine lange gemeinsame Geschichte.

+++ ACHTUNG SPOILER +++

In der Netflix-Serie „Drive to Survive“ wird die außergewöhnliche Geschichte der beiden Franzosen beleuchtet, denn „beste Freunde“ sind sie schon lange nicht mehr. Dabei wird auch ein Schock-Moment in der Vorbereitung enthüllt.

Formel 1: Alpine-Fahrerpaarung mit Krach-Potential

Mit der Verpflichtung von Pierre Gasly ging Alpine ein Risiko ein. Gasly und Ocon können sich nicht mehr gut riechen, haben eine lange Vorgeschichte. „Ich kenne Esteban, ich kenne ihn wie einen jüngeren Bruder. Nur mit Esteban ist das so eine Sache: Es gibt eine Menge Probleme und Spannungen. Wir wissen beide, dass wir nie beste Freunde sein werden“, sagt Gasly bei „Drive to Survive“.

+++ Formel 1: Bei Auto-Präsentation – Mick Schumacher enthüllt Wechsel-Gründe +++

Gasly und Ocon kennen sich, seitdem sie sechs Jahre alt sind. Sie sind ganz in der Nähe voneinander in der Normandie groß geworden, fuhren früher gemeinsam Kart und waren in ihrer Kindheit gute Freunde. Doch mit der Zeit nahm die Rivalität überhand, die Freundschaft zerbrach.

Bei der nationalen Kart-Meisterschaften 2008 veränderte ein Ereignis alles. Gasly überholte Ocon in der letzten Runde, wurde aber im Nachhinein disqualifiziert. Es war der Wendepunkt. Danach waren sie nur noch Rivalen und keine Freunde mehr.

Crash bei Kart-Fahrt in der Vorbereitung

Die Verpflichtung von Gasly brachte also ordentlich Zündstoff mit. Viele Experten befürchteten, dass die Alpine-Piloten einander auf der Strecke bekriegen könnten. Kurz vor Saisonstart 2023 kehrte Alpine mit seinen Fahrern auf eine Kart-Strecke in Frankreich zurück. „Wir wollen der Welt zeigen, dass sie zusammenarbeiten und die Vergangenheit hinter sich lassen können“, erklärt Szafnauer.

Doch die kleine Kart-Einheit endet nicht ohne Zwischenfall. Gasly und Ocon fahren knapp hintereinander, plötzlich dreht sich Ocon und kracht in den Reifenstapel – glücklicherweise aber ohne Fremdeinwirkung. Kein Crash zwischen den Piloten.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Saison verlief schließlich auch ohne großen Ärger zwischen den Beiden. In Australien krachten beide ineinander, das lag aber hauptsächlich daran, dass die Rennleitung sich kurz vor Schluss für einen stehenden Restart entschied. Chaos war vorprogrammiert. Viel mehr beschäftigte Alpine das schlechte Auto.

Zwischen Ocon und Gasly verlief alles glimpflich, auch wenn Gasly bei „Drive to Surive“ klarstellt: „Ich habe Esteban viele Möglichkeiten geben, um diese Beziehung zum Funktionieren zu bringen. Aber wenn jemand nicht mein Freund sein will, ist das in Ordnung für mich.“ Solange es auf der Strecke nicht kracht, dürfte es auch für Alpine in Ordnung sein.

Die 6. Staffel „Drive to Survive“ erscheint am 23. Februar bei Netflix.