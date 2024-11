Formel 1: Hammer-Deal unter Dach und Fach! Team gibt es offiziell bekannt

Mega-Deal in der Formel 1! Ab 2026 wird Alpine mit einem Mercedes-Motor an den Start geben. Das gab der französische Rennstall jetzt bekannt.

Aktuell ist Alpine in der Formel 1 noch mit eigens produzierten Motoren unterwegs. Ab 2026 steigt der französische Autohersteller allerdings aus dem Motorenprogramm aus und wird ein Kundenteam.

Formel 1: Alpine fährt ab 2026 mit Mercedes-Motor

Mercedes-Benz und Alpine haben einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet. Wie das Team jetzt in einem offiziellen Statement bekannt gab, fährt der französische Rennstall ab der Saison 2026 bis mindestens 2030 mit den Motoren von Mercedes. Zusätzlich wird Alpine das Getriebe von Mercedes beziehen.

+++ Formel 1: Hamilton-Hammer vor Saisonende? Mercedes spricht Klartext +++

Bereits Ende September gab Renault, zu dem Alpine gehört, bekannt, dass man künftig auf die Produktion von eigenen Motoren verzichten wird. Zur Reglementänderung 2026 steigt der französische Autohersteller aus dem Motorenprogramm aus und wird damit künftig als ein Kundenteam von Mercedes in der Formel 1 an den Start gehen.

Vier Teams mit Mercedes-Motor

In der Formel 1 munkelt man, dass Mercedes aktuell bereits am weitesten in der Entwicklung des neuen Motors ist und wohl das stärkste Paket zu bieten hat. Mit dem Alpine-Deal werden ab 2026 insgesamt gleich vier Teams mit einem Mercedes-Motor an den Start gehen. Neben dem Mercedes-Werksteam stattet der deutsche Autobauer auch noch McLaren und Williams aus.

Das könnte dich auch interessieren:

Darüber hinaus sind ab 2026 Audi, Honda, Ferrari und Red Bull/Ford als Motorenhersteller am Start. Audi fährt als einziger mit seinem neu entwickelten Motor, Honda wird der Motorenhersteller von Aston Martin. Ferrari fährt seinen eigenen Antrieb und rüstet Haas aus. Red Bull/Ford stellt die Power Unit für Red Bull und Schwesterteam Racing Bulls her.