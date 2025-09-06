Fahrer-Hammer perfekt! Formel-1-Team verkündet es offiziell

Nach und nach fallen bei einigen Formel-1-Teams die Entscheidungen für die nächsten Jahre. Besonders wichtig: die Fahrerpaarungen. Einige Rennställe müssen noch verkünden, welche Piloten im kommenden Jahr im Auto sitzen werden. Bei Alpine ist einer schon mal sicher.

Pierre Gasly hat nämlich den Vertrag verlängert. Der französische Formel-1-Fahrer bleibt Alpine noch mehrere Jahre erhalten. Die Vertragsverlängerung verkündete der Rennstall am Rande des Monza-GP.

Formel 1: Alpine verkündet Gasly-Verlängerung

Ein Formel-1-Sitz langfristig vergeben: Pierre Gasly bleibt Alpine bis 2028 erhalten, das verkündete das französische Team am 5. Jahrestag des Piloten nach seinem bisher einzigen Sieg in Monza (6. September 2020). Seit 2023 fährt Gasly für den Rennstall in der Motorsport-Königsklasse.

Er freue sich auf die „langfristige Zukunft“ bei Alpine, sagte Gasly, der ambitionierte Ziele formulierte: „Ich möchte auch in den kommenden Jahren hier sein und unser gemeinsames Ziel erreichen: Rennen und Weltmeisterschaften gewinnen. Wir sitzen alle im selben Boot, und ich freue mich darauf, diese besondere Geschichte fortzuschreiben.“

Der 29-Jährige feierte 2017 sein Debüt in der beliebtesten Rennserie und hat schon mehr als 160 Rennen absolviert. 2020 war in Monza sein bislang einziger Sieg, feierte aber auch noch zwei Podiumsplätze mit Alpine. In diesem Jahr holte er 20 Punkte für das Team.

Mit Gasly in neue Motoren-Ära

Auch Alpines Formel-1-Boss Flavio Briatore freut sich, dass Gasly bei Alpine bleibt, und hofft, in der kommenden Saison, wenn das neue Motoren-Reglement greift, mit dem Franzosen eine erfolgreiche Ära zu starten. In der soll Gasly auch eine Führungsrolle übernehmen.

Eine Frage bleibt aber bei Alpine noch: Wer wird Gaslys Teamkollege? Franco Colapinto, der aktuell für das Team fährt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit keine Zukunft mehr haben und sein Cockpit abgeben müssen. Hier darf Mick Schumacher immerhin auf ein Formel-1-Comeback hoffen. Aktuell fährt er für Alpine bei der Langstrecken-WM. In den kommenden Wochen und Monaten wird dann Alpine auch beim zweiten Sitz eine Entscheidung fällen.